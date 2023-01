O sucesso antecipado da South Summit Brasil 2023

Porto Alegre fez muito bem em sediar em 2022, pela primeira vez fora da Europa, uma edição do South Summit. Com o sucesso do evento do ano passado, o South Summit Brazil 2023 chegará na sua segunda edição em Porto Alegre, com a Competição de Startups já contando com mais de 2 mil empresas inscritas. É o dobro da quantidade do ano passado, sendo originárias de 86 países, ou seja, 44% dos países de todo mundo, o que reforça o caráter global do evento.

Já estão confirmados representantes de 92% dos estados brasileiros, com destaque para o Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O prazo para o cadastro terminou no último dia 16 de janeiro, e foram aceitos projetos de diversos setores e mesmo em aqueles em estágio de desenvolvimento. Após a inscrição, os participantes passam por um processo de seleção realizado por um comitê de especialistas nacionais e internacionais, com base em critérios como inovação, viabilidade, escalabilidade, sustentabilidade, equipe, além de interesse de potenciais investidores.

Os finalistas terão a oportunidade de apresentar seus projetos presencialmente e poderão acessar uma rede exclusiva, com a possibilidade de reuniões com investidores e corporações em busca de inovação. No final, cinco startups sairão vencedoras nas seguintes categorias: Destaque; Mais Sustentável; Mais Escalável; Mais Inovadora; e Melhor Time.

Thiago Ribeiro, CEO do South Summit Brazil, declarou sua alegria com o resultado dessa primeira fase da competição, uma vez que a presença global demonstra a dimensão que o South Summit Brazil alcançou. Salientou ainda que há expectativa para que após a seleção surjam "os negócios mais inovadores do planeta" na edição 2023 do evento internacional.

O Rio Grande do Sul está representado com 26% das startups inscritas e o vice-governador Gabriel Souza ressaltou que os números refletem o interesse dos empreendedores e consolida a importância da edição realizada em solo gaúcho.

Com o evento promovido globalmente há dez anos, mais de US$ 10 bilhões já foram investidos por fundos em startups inscritas e muitas delas tornaram-se líderes em seus setores, como Cabify, Glovo e Wallbox, após passagem pelo encontro.

A previsão é que mais de 100 fundos estejam presentes na edição brasileira, sendo que o South Summit Brazil 2023 acontecerá de 29 a 31 de março.

Desta melhor forma de divulgação, e em total sintonia com os tempos de alta tecnologia e inovações que vivemos, a cidade será mostrada, novamente, ao mundo.