Barrar o déficit de 2023 é tarefa do governo federal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anunciou pacote de medidas para aumentar em R$ 242,7 bilhões as contas públicas de 2023. Segundo ele, o valor fará reverter o gigantesco déficit e recolocar o País no azul em 2023. Hoje, o rombo é de R$ 231,55 bilhões. O agora ministro da Fazenda tem fé na reversão de desonerações e em medidas extraordinárias para arrecadar mais.

As iniciativas para elevar as receitas respondem pela maior parte do plano da equipe econômica, com R$ 192,7 bilhões. As medidas visando diminuir despesas alcançam R$ 50 bilhões. Desta maneira e juntando os valores, levariam o Brasil a um superávit de R$ 11,13 bilhões neste ano, segundo os cálculos apresentados pela Fazenda.

O pacote divulgado tem ajuste de 2,27% do Produto Interno Bruto (PIB), dos quais 1,61% viria de medidas de caráter permanente. Para 2024, o governo federal projeta uma melhora fiscal de R$ 185 bilhões. O presidente Lula deu apoio total às medidas logo após, em reunião com Haddad e as ministras Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e Esther Dweck, de Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Ora, é muito importante tentar diminuir o déficit previsto em meio a tantos problemas orçamentários que o novo governo terá que equalizar ou, pelo menos, tentar minorar as suas consequências no dia a dia. Uma primeira e muito importante ação visando mandar um forte recado sobre o compromisso com a sustentabilidade fiscal do País, após a ampliação de despesas aumentar o temor no mercado financeiro de uma trajetória explosiva da dívida pública.

Um dos problemas que o ministro Fernando Haddad enfrentará está no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), tribunal administrativo que julga conflitos tributários. O ministro alertou para o aumento do estoque de processos, que saltou de R$ 600 bilhões entre dezembro de 2015 para mais de R$ 1 trilhão até outubro de 2022. Por isso, a Fazenda lançará o "Litígio Zero", programa que prevê renegociação de dívidas de pessoas físicas e empresas, com descontos e prazo de até 12 meses para pagamento.

Para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, o desconto seria de 40% a 50% do valor total da dívida, incluindo o tributo que originou o passivo, além de juros e multa. As condições valeriam para débitos até 60 salários-mínimos. No caso de empresas com dívidas acima de 60 salários-mínimos, o desconto seria de até 100% sobre o valor de juros e multas, no caso de valores irrecuperáveis ou de difícil recuperação.

O governo ainda vai permitir o uso de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa para quitar de 52% a 70% do débito.