Turismo brasileiro terá forte expansão neste ano

Especialistas indicam que em 2023 o Brasil terá cenários positivos na área do turismo. Os índices de crescimento do setor apontam para mais de 15% no mercado de lazer em relação a 2019, antes da pandemia, e com a retomada dos eventos e feiras o mercado de destinos corporativos tem projeções de crescimento de pelo menos 6% em relação aos patamares anteriores à crise mundial de saúde. O Brasil é o primeiro do ranking mundial em potencial de recursos naturais para o Turismo conforme a Organização Mundial de Turismo (OMT).

Nossa população é de mais de 210 milhões de habitantes, com um povo receptivo, condições favoráveis de câmbio que fortalecem o consumo no mercado interno e o aumento das exportações, além de produtos turísticos consolidados em todos os estados. Estudos globais comprovam que as novas gerações preferem viajar e viver novas experiências do que, por exemplo, comprar o carro dos seus sonhos. Mesmo as gerações como as dos "Baby Boomers, X e Y" também colocam o turismo na cesta de prioridades para aumentar a qualidade de vida, e com o fenômeno consolidado das mídias sociais, todos postam suas viagens difundindo suas experiências.

Análises apontam que ocorreu uma considerável melhoria no planejamento estratégico do turismo nos últimos quatro anos, especialmente, no estado de São Paulo. Também tivemos a implantação em todo Brasil de legislações criando os distritos turísticos, com ampliação de municípios incorporando planos diretores de turismo, inventários turísticos e pesquisas de demanda, que possibilitarão um crescimento sustentável do nosso mercado.

Além disso, projetos turísticos/imobiliários como o de multipropriedades têm proporcionado o aumento da oferta e da qualidade estrutural de produtos, em destinos de turismo de lazer com diversos lançamentos neste ano. A cadeia produtiva do turismo chegará a uma oferta em 2023 de mais de 570 mil unidades habitacionais na hotelaria, 1,5 milhão de veículos para locação, 40 mil agências e operadoras de turismo, 80 parques temáticos e naturais, 2,5 milhões de restaurantes e bares, mais de 3 mil centros de eventos, de acordo com dados das principais entidades do setor.

Mas, a grande expectativa, ainda em estudos e com muitos contrários à abertura, será a aprovação da Lei 442/91 dos jogos e cassinos, que possibilitará, a priori, a inserção de US$ 70 bilhões em investimentos nacionais e internacionais, que ativarão os mercados mobiliário, imobiliário, de construção, decoração, tecnologia e indústrias.