A economia da China para 2023 e o impacto no Brasil

O Banco Mundial apontou que a atividade econômica chinesa se deteriorou de forma marcante em 2022, em meio a severas restrições adotadas para combater a Covid-19, secas que atingiram níveis inéditos e a persistente crise do setor imobiliário.

A consequência desse quadro desfavorável fez o Banco Mundial projetar que o avanço do PIB chinês desacelerou para 2,7% em 2022, o pior resultado desde meados da década de 1970. Há seis meses, a previsão era de alta de 4,3%. Em 2021, a segunda maior economia do mundo cresceu 8,4%.

Para 2023, a instituição projeta alta mais robusta do PIB chinês, de 4,3%, à medida que a reversão da política de 'Covid Zero' de Pequim liberar o consumo reprimido.

A revisão para 2023 foi atribuída a transtornos ligados à Covid mais duradouros do que o esperado, conjuntamente à demanda externa mais fraca e a persistente fraqueza no setor imobiliário. No entanto, para 2024, o Banco Mundial agora prevê alta de 5% do PIB chinês, representando ligeiro ajuste em relação à estimativa anterior, de 5,1%.

Além da China, a previsão é a de que haverá menor crescimento da economia global. Por isso, China, menor PIB no mundo e a estiagem serão os maiores desafios para o Rio Grande do Sul neste ano, como consequência, segundo assinalado por pesquisadores no Boletim de Conjuntura, do Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

Indicaram um cenário de indefinição nas economias dos Estados Unidos e dos países da Europa, assim como na China, principal parceiro comercial do Rio Grande do Sul. O país asiático deve fechar 2022 com o menor crescimento dos últimos 30 anos, segundo já registrado.

É que entre os movimentos que podem afetar o Brasil em 2023 está a estabilização no preço pago pelas commodities, em especial as alimentícias, como a soja, ainda que em patamares altos.

Os chineses são os principais parceiros comerciais do Brasil. O principal produto enviado para China foi a soja, com US$ 45,4 bilhões exportados para terras chinesas. O ajuste nos preços de commodities agrícolas pode afetar, em especial, o Rio Grande do Sul, que tem na China o principal comprador.

Além disso, um novo período de falta de chuvas que começa a se desenhar no Estado pode afetar a produção da oleaginosa e, por consequência, as exportações do produto.

Enfim, outro ano com desafios econômicos para o Estado enfrentar e superar.