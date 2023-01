Três Poderes unidos a governadores para manter a paz no País

A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), com governadores, com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP-AL), e do presidente em exercício do Senado, Vital do Rêgo (MDB-PB), além do procurador-geral da República, Augusto Aras, foi no momento certo.

Os atos de domingo deixaram o Brasil envolto num ar de absoluta perplexidade com o que foi visto e revisto, e continua sendo divulgado, com filmes, fotos, depoimentos e uma quase incredulidade pela depredação criminosa.

O que todos esperam, agora, é a volta da normalidade, com a estabilidade política no País, em um Estado Democrático de Direito.

Tudo está a indicar que a manifestação não foi espontânea, mas sim algo não só premeditado como financiado por pessoas e/ou entidades, cuja identidade ou, o mais plausível, identidades devem vir a público para a abertura do devido processo legal para a responsabilização criminal pelo ocorrido.

Não se pode deixar a situação como ocorreu para ver, depois, como tudo ficou. Será a satisfação mínima que as autoridades envolvidas no esclarecimento do mais do que lamentável episódio dará não só aos brasileiros como aos dirigentes de outros países que estão acompanhando o ocorrido, lamentando e enviando solidariedade.

Embora o País ainda sinta o clima de divisão política desde as eleições, nem a polarização, nem a insatisfação com o resultado eleitoral, nada justifica o que foi feito e que, aos poucos, vai sendo esclarecido como um movimento previamente direcionado.

Pois agora, agindo em apoios mútuos no governo federal, Congresso e STF na busca de saber como tudo foi planejado, poderemos levar à Justiça quem colocou o Brasil nesta situação lamentável.

A violência, a agressão a policiais no Planalto, a depredação tresloucada, criminosa, e o furto de objetos oficiais, além dos danos a patrimônio histórico e obras de arte nada resolveram, como era mais do esperado.

Pelo contrário, desagradaram e foram repudiados por milhões de brasileiros, muitos deles eleitores do candidato derrotado nas eleições. Violência nunca foi solução para nada na vida, muito menos para os problemas de um país. É hora de muita seriedade e firmeza para retomarmos a normalidade.