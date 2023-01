Estiagem volta a prejudicar as lavouras no Estado

Novamente, a seca volta a prejudicar a agricultura gaúcha. Quando o agronegócio tem sido um esteio da economia do Rio Grande do Sul, eis que a estiagem volta a preocupar, derrubando indicadores de diversas lavouras no Estado.

Evidentemente que sem chuvas regulares, os produtores rurais voltam a enfrentar uma situação que se repete nos últimos anos. A estiagem que castiga o Estado já provocou perdas de lavouras inteiras de milho, além de queda na produtividade.

A situação compromete também áreas de soja e a produção leiteira. Pelo menos 30 municípios já decretaram situação de emergência, conforme a Defesa Civil.

Nos últimos dias ocorreram chuvas em todas as regiões, segundo os meteorologistas, a precipitação foi muito irregular e com grandes variações de volumes de um ponto para outro.

A previsão é a de que no Oeste, no Centro e no Sul gaúchos teremos pouca chuva até a metade deste mês de janeiro. Na Fronteira Oeste, ainda haverá o agravante da temperatura alta, com tardes de forte calor se somando à baixa umidade e escassez de precipitação.

O pior é que no campo, o ano de 2023 começou com prejuízos à cultura do milho. Segundo a Emater-RS, nas áreas mais impactadas, a escassez hídrica coincidiu com as fases de florescimento e enchimento de grãos do cereal, o que comprometeu a produtividade. Os danos já estão consolidados nas regiões Norte, Central, Campanha e Fronteira Oeste.

Em algumas regiões, as perdas no milho são de 100% nas lavouras. E a redução na produção de leite redução chega a 60%. Na região das Missões, os prejuízos vão de 25% a 70% na safra.

Segundo a Emater, certas lavouras estão com 100% de perda, gerando impacto negativo na produtividade estadual. Levantamento da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado (Fetag) indicou quadro de dificuldades pelo Rio Grande do Sul. No Alto Jacuí, produtores de todos os municípios da região encaminharam pedidos de cobertura do Proagro, por conta das perdas

É a repetição lamentável de uma instabilidade climática que vem ocorrendo, com inexoráveis prejuízos à economia, por conta, como registrado, de que o agro tem ajudado a desenvolver o Estado.

Que as chuvas voltem com regularidade, é o anseio de todos. E que se invista e se deem as condições para que avancemos, o quanto antes, em irrigação.