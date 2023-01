A economia no Brasil e alguns sinais positivos para 2023

Pela primeira vez nos últimos anos, o governo brasileiro encerrou um exercício, no caso 2022, com resultado primário positivo, o que representa um superávit primário das contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central.

Conforme as estimativas mais recentes do Tesouro Nacional, o saldo positivo primário de 2022 vai corresponder a 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Desde 2014, o Brasil apresentava déficit nas contas públicas.

O resultado positivo é decorrente do aumento da arrecadação em meio ao processo de retomada econômica e o corte de inúmeras despesas orçamentárias.

Para os especialistas, nos últimos meses do ano passado, alguns setores da economia cresceram um pouco e, mesmo ainda abaixo no patamar pré-pandemia, começaram a gerar e pagar impostos, desta forma aumentando a receita do governo.

Já o Tesouro Nacional destaca que eventos não recorrentes, como as receitas de dividendos da Petrobras e as concessões decorrentes da privatização da Eletrobras, ou arrecadações associadas a um ciclo favorável de commodities, também ajudam a explicar o resultado positivo.

No acumulado dos 12 meses finalizados em novembro, o superávit primário do setor público consolidado atingia R$ 137,9 bilhões, o equivalente a 1,4% do PIB, de acordo com dados do Banco Central (BC).

Porém, para este 2023, as projeções do Tesouro Nacional sinalizam resultado negativo equivalente a 1,1% do PIB nas contas do governo central, com um retorno das contas públicas ao campo positivo apenas em 2026.

A esperança, ainda segundo especialistas, é que as projeções podem ser revertidas, mesmo que neste ano haja déficit.

Isso só não vai acontecer se houver um aquecimento rápido da economia, uma vez que a retomada muito forte aumentaria as receitas, como aconteceu em 2022.

A confiança é a principal sinalização da economia, porque os investidores e financiadores não colocam o dinheiro deles se não houver otimismo.

O mesmo acontece com os empresários, que não mobilizam seus recursos sem confiança, e para os trabalhadores, que só fazem sacrifícios com a previsão de que a vida mais para a frente será melhor.

Então, estabilidade e ações com sinais positivos para a economia em 2023 serão decisivos para a retomada e o equilíbrio das contas públicas no País.