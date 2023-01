Pelé se tornou sinônimo de Brasil no exterior

Milhares de pessoas no velório de dois dias, entre elas representantes de outros países, tudo provando que Edson Arantes do Nascimento, o sempre Rei Pelé, marcou grande e inesquecível presença nestes 82 anos em que viveu.

Do rapaz que estreou na Copa pela seleção com 17 anos ao idoso que sucumbiu à doença, Pelé, graças aos seus méritos futebolísticos e fora dos gramados - com ações em prol das crianças no mundo inteiro, começando pelo Brasil onde pedia sempre atenção a elas -, acabou sendo um autêntico sinônimo de Brasil.

Em países, inclusive, no Oriente Médio, quando uma pessoa se identificava como sendo do Brasil, recebia, de volta, o nome Pelé!, exclamado com alegria pelo natural do país visitado.

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), lembrou do primeiro e inesquecível jogo quando viu Pelé em campo em Ilhéus, contra uma seleção regional.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que estar no velório de Pelé foi o primeiro compromisso oficial dele. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve presente e antes enviou coroa de flores em memória ao eterno camisa 10 do Santos e Seleção.

O prefeito de Santos, Rogério Santos (PSDB), afirmou que no velório via as pessoas com uma mistura de tristeza e alegria. Tristeza da perda, porque ele faz falta, e alegria porque têm um sentimento nostálgico da gente contar as histórias do Pelé, segundo ele.

Pelé teve admiração global, e a prova maior foi lembrada pelo embaixador da Nigéria no Brasil, Muhammad Makarfi Ahmad, citando que Pelé esteve na Nigéria e, uma vez, parou uma guerra civil para que todos pudessem ir assisti-lo jogar com segurança.

Pelé morreu na quinta-feira passada, dia 29 de dezembro, após um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por causa de um câncer no cólon.

O presidente da Federação Internacional de Futebol Associativo (Fifa), Gianni Infantino, entidade máxima do futebol, esteve na Vila Belmiro e anunciou que pedirá aos países membros da entidade para que batizem de Pelé ao menos um estádio em seus países, como homenagem.

Como esporte também é educação, principalmente aos jovens que nele aprendem a competir, a vencer e a perder, Pelé ficará, como em vida, como um exemplo disso, pois de origem humilde chegou aos píncaros da glória por seus próprios méritos e muita aplicação e competência.