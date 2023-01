Cumprido o rito de posse dos novos governos no País

O Brasil assistiu à posse na presidência da República, em Brasília, no dia 1º de janeiro, sem anormalidades, salvo a prevista ausência do atual ocupante do Palácio do Planalto que viajou para os Estados Unidos. O agora novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu a faixa, simbolicamente, de um grupo de brasileiros de diferentes segmentos.

A insatisfação com a derrota nas eleições de outubro do ano passado pode ser entendida, no entanto, o resultado da eleição deve ser respeitado. Temos um novo governo e o momento é de seguir em frente.

Ninguém tira o direito de quase metade dos eleitores que votaram de ficarem contrariados, desiludidos até.

No entanto, não se justifica, e repetiremos isso, pedidos de invervenção de militares no País para impor ilegalidades e romper com o regime democrático. Como bem disse o senador eleito e ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), a alternância do poder é saudável em uma democracia.

Doravante, com um novo governo, que haja uma oposição dentro da lei, que fiscalize os atos do presidente da República, dos ministros e chegando aos detentores de órgãos oficiais, alertando sobre eventuais erros e indicando rumos que julguem melhores em prol da governança do Brasil.

Em termos patrióticos, não se deseja que o novo mandatário erre em seu importantíssimo mister presidencial. Ou os problemas não serão dele pessoalmente nem dos partidos que o apoiaram, como muitos julgam, mas sim de todos os brasileiros.

Após ter sido empossado, o presidente Lula adotou um discurso conciliador de união e reconstrução. Culminou com a subida da rampa acompanhado de indígena, um menino negro, mulher, um operário e pessoa com deficiência.

O primeiro ato como presidente de Lula da Silva foi assinar um pacote de medidas do novo governo foi revogar atos de Jair Bolsonaro (PL), como facilidades para comprar armas e o decreto de sigilo em informações.

A partir de agora, que os programas de governo da nova equipe presidencial sejam postos em prática e resultem na solução dos problemas que nos afligiram por várias razões, começando pela pandemia e chegando à guerra da Ucrânia.

O Brasil precisa enfrentá-los para o bem de todos e a felicidade geral da nação. Que ocorra o melhor para o País.