Temporada de verão e turismo no Rio Grande do Sul

Com a chegada do verão, há décadas boa parte dos gaúchos se dirige a regiões como Litoral Norte, Costa Doce no Sul do Estado, Serra e Fronteira para aproveitar momentos de férias em janeiro e fevereiro.

Em razão da grande movimentação turística, com o deslocamento de milhares de pessoas, esses pontos recebem reforço de serviços do Estado.

Trata-se da Operação RS Verão Total, em que se amplia a atuação das forças de segurança do Estado durante a temporada de verão, com um olhar voltado ao turismo.

Até março de 2023, 37 órgãos e entidades do Estado vão atuar de forma integrada, em parceria com prefeituras.

Serão mais guarda-vidas, policiamento, operações de trânsito, ações de acessibilidade, monitoramento da qualidade das águas, investimentos na rede de saúde e em infraestrutura viária.

A segurança pública será a área mais reforçada, com 5.398 agentes de segurança atuando na operação. Na segurança direta dos banhistas serão 1.004 guarda-vidas, sendo 590 militares e 414 guarda-vidas civis temporários. Em dezembro, foram mais 274 guarda-vidas civis e, agora em janeiro, mais 140.

Na Polícia Civil, além dos 312 policiais que compõem o efetivo das regiões, 948 servidores entre delegados e agentes foram destacados para reforçar a atuação no Litoral Norte, Litoral Sul, Costa Doce, Serra e municípios fronteiriços do Rio Grande do Sul, utilizando 135 viaturas, realizando atividades educativas, de promoção à saúde e à qualidade de vida dos veranistas durante a operação.

Nas ações preventivas de trânsito, o Detran-RS terá 22 servidores e 6 viaturas que irão ampliar a atuação no Litoral. Serão promovidas blitzes nas noites e madrugadas, até o fim da operação. Nas rodovias, a fiscalização deverá ocorrer especialmente em finais de semana.

Enfim, toda uma estrutura de pessoal e serviços para facilitar o aproveitamento da temporada e dar segurança no veraneio, cabendo a todos aproveitar a temporada sem excessos, obedecendo as regras de trânsito e os cuidados nos banhos, principalmente com crianças e idosos.

No mais, que seja um bom veraneio para todos, com momentos de descanso e lazer a quem está de férias, e com bons resultados para hotéis, bares, restaurantes e o comércio em geral, como já ocorreu no feriado do Ano Novo, quando a rede hoteleira recebeu um grande público.