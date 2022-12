Esperança de que 2023 seja um ano muito bom a todos

Com alguns pontos positivos em diversas áreas, começando pela saúde, após o arrefecimento da pandemia da Covid-19, o ano está encerrando com um balanço que aponta para mais equilíbrio socioeconômico no Brasil, com geração de empregos, apesar dos problemas que ainda temos em diversas áreas. E a previsão de analistas socioeconômicos é que 2023 pode ser o melhor dos últimos anos.

Neste ano, além do arrefecimento da Covid na China, a Guerra da Ucrânia com a invasão da Rússia alertou o mundo para algo quase impensável, após os horrores da Segunda Guerra Mundial e do conflito no Vietnã, com milhares de vítimas civis e militares.

No Brasil, a flexibilização das medidas sanitárias contra a Covid permitiu que muitas atividades econômicas voltassem com força, bem como a movimentação de atividades em toda a cadeia cultural, mobilizando trabalhadores para shows e eventos.

E, na agenda política, uma eleição muito disputada para presidente da República, com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sendo eleito para o Palácio do Planalto.

Mas chegando nos últimos dias de 2022, é hora de pensar em 2023. No Brasil temos mudanças positivas no mercado de trabalho, com milhares de vagas formais sendo abertas. Até novembro deste ano, foram criados 2,4 milhões de vagas formais, e a tendência é que a roda da economia continue a girar no próximo ano.

A retomada mais ampla também deve favorecer o turismo no Brasil. E o próximo ano terá 12 feriados, sendo 5 deles prolongados. Além disso, o País deve ampliar a recepção a estrangeiros, com a redução graudal da pandemia.

Algumas redes do comércio varejista têm anunciado mais oportunidades para grupos minorizados visando pessoas pretas.

Também no novo ano teremos pautas em favor do meio ambiente. Tanto que a Noruega retomará os investimentos nesta região brasileira.

Em 2023 serão ampliadas as possibilidades de uso do FGTS futuro para compra da casa própria em geral e, mais ainda, dentro do programa Casa Verde e Amarela.

Mas, 2023 também deve apresentar aspectos desafiadores para o Brasil, sobretudo na área econômica, com a inflação preocupando a todos.

Porém, há esperança de que teremos um ano muito bom para todos. Resta, então, desejar um muito feliz 2023 para todos!