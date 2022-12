Avanço da Covid na China volta a preocupar o mundo

O Rio Grande do Sul ultrapassou 2,8 milhões de casos de Covid, com novas variantes. Mais de 41 mil pessoas já morreram da doença no Estado. E agora há o registro de aumento do contágio, com hospitais tendo mais de 400 pessoas internadas com coronavírus em leitos clínicos.

Se a situação causa alerta por aqui, problema grave mesmo vive a China, onde a pandemia começou. O gigante asiático, depois da política de Covid zero, relaxou as restrições e convive com alta de contágios e milhares de mortes diárias.

Após protestos da população contra amplas restrições, o presidente chinês Xi Jinping decretou o fim da quarentena para a entrada no país. A partir de 8 de janeiro, será exigido apenas um teste negativo de menos de 48 horas para acessar o território chinês.

A medida era o último resquício da política de Covid Zero que isolou o país por quase três anos. A China era a única grande economia que continuava a impor quarentena na chegada ao seu território. A duração do isolamento já havia sido reduzida nos últimos meses. Atualmente são 5 dias no hotel, seguidos de 3 dias de observação em casa.

Preocupadas com o avanço da pandemia, autoridades voltaram a impor ações para proteger vidas diante do grande aumento de casos de Covid. O presidente Xi Jinping conclamou por uma campanha para fortalecer a prevenção e o controle da epidemia e proteger de modo eficaz a vida das pessoas.

Muitos hospitais chineses estão superlotados e faltam medicamentos nas farmácias, especialmente remédios antigripais. Em três semanas, são 250 milhões de pessoas infectadas na China, porém, até recentemente, eram cerca de 660 milhões, desde o início da pandemia mundial, segundo Christian Bréchot, virologista e presidente da Global Virus Network.

A pandemia é problema mundial. Por isso, o que está acontecendo na China hoje certamente afetará a saúde global de uma forma ou de outra.

O fato é que seja na China ou no Rio Grande do Sul, há sim motivos de preocupação, pois, como alertaram autoridades da Organização Mundial da Saúde (OMS), dizer que a pandemia terminou é um engano.

Para a OMS e seus especialistas, a pandemia apenas não está tão agressiva como nos anos anteriores, mas continua atacando. Recomendaram que as vacinas sejam tomadas, com doses de reforço, para o bem das populações no mundo.