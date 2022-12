Os preparativos para a posse e um novo governo em Brasília

Faltando poucos dias para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República, continuam a ser notícia alguns radicalismos. A prisão de pessoas preparando artefatos para explodi-los no dia da posse, em Brasília, é algo intolerável.

Ora, ninguém é obrigado a gostar do resultado de uma eleição, no entanto, todos devem respeitar a vontade da maioria. É assim nas democracias, onde há alternância no poder. Quem hoje está no governo, amanhã irá para a oposição, e vice-versa.

O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), confirmou que estará no exterior no dia da transmissão do cargo e da posse, logo não passará a faixa presidencial.

Porém, não surpreende que isso aconteça, considerando as diferenças entre o futuro titular do Palácio do Planalto e o mandatário que está de saída, além da animosidade demonstrada entre ambos durante a campanha eleitoral, com palavras grosseiras e acusações, assistidas por milhões de brasileiros em debates na televisão.

Grosserias de parte a parte romperam o nível do bom senso e, como dito, indicaram que não haveria a possibilidade de qualquer aproximação, mesmo que somente para cumprir a formalidade entre os dois mandatários no dia 1º de janeiro de 2023.

Para o Brasil, como democracia e sendo o maior país da América do Sul, a situação não enaltece a nossa posição na região. Ao contrário, destoa daquilo que deveria ser, como um ritual da democracia em que vivemos.

Mas como se há de mudar um litígio entre ambos e seus partidos, entre os correligionários dos dois desde a campanha eleitoral e que, como dito, ainda perdura, de maneira errada.

Pelo exposto, agora só resta aguardar que um mínimo de paz e educação política permitam que o Brasil e o mundo - que está nos observando, com certeza - sejam testemunhas de algo formal e sem incidentes em Brasília.

Caso contrário, nossa imagem ficará manchada em meio a tantos problemas que já temos e que precisam de ações coordenadas e rápidas da nova equipe governamental para solucioná-los o mais depressa possível.

Por tudo isso, que nada venha a macular a transmissão e posse do novo presidente, goste-se ou não do resultado das eleições. Elas foram claras e organizadas, até agora nada desfez essa sensação e nenhuma manifestação fará retroagir o resultado das urnas.