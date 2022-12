PEC da Transição e o aumento dos gastos públicos no País

O Congresso Nacional promulgou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, apresentada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para aumentar gastos a partir do ano que vem e cumprir promessas de campanha. A proposta foi aprovada na Câmara e no Senado depois de queda de braço entre Lula e o Centrão, numa disputa por recursos e cargos no novo governo.

Atualmente, os recursos previstos no orçamento de 2023 não são suficientes para bancar promessas de campanha, como manter o Auxílio Brasil - que voltará a se chamar Bolsa Família - de R$ 600,00, pagar o benefício extra de R$ 150 por criança, dar aumento real, ou seja, acima da inflação, para o salário-mínimo, recompor as verbas de programas como o Farmácia Popular e o Minha Casa Minha Vida, entre outras.

A regra do teto de gastos impede que as despesas do governo cresçam acima da inflação, limitando o valor do incremento anual no orçamento. A PEC, então, autoriza gastos extras para que o presidente eleito consiga acomodar suas promessas no orçamento sem ferir a regra. Os recursos liberados pela PEC permitem ao novo governo aumentar o programa Bolsa Família. Atualmente, o benefício tem recursos garantidos apenas para um pagamento mensal de R$ 400,00.

Uma solução e, simultaneamente, um problema orçamentário para o ano que vem que deverá ser bem monitorado. Além do teto de gastos, a PEC autoriza o governo a bancar as despesas fora da meta de resultado primário, ou seja, a conta que precisa fechar entre receitas e despesas no final do ano e a regra de ouro que proíbe o governo de se endividar para bancar despesas que não sejam de investimentos. Na prática, o governo poderá pegar dinheiro emprestado no mercado financeiro e aumentar a dívida para bancar o aumento do Bolsa Família, recompor as despesas com saúde e educação e realizar obras de infraestrutura.

Além do aumento do teto dos gastos, a PEC autoriza o governo a retirar do teto - portanto gastar fora da âncora fiscal - uma série de despesas, incluindo R$ 23 bilhões em investimentos já em 2022.

Com a PEC, o presidente eleito tomará posse em janeiro com um aumento de gastos próximo a R$ 200 bilhões, somando despesas dentro e fora do teto. Por outro lado, o novo governo federal terá que propor e aprovar uma nova regra fiscal já no primeiro ano de mandato, pois a licença da PEC acaba em 2023. Uma solução improvisada e que precisará, mais cedo ou mais tarde, ter uma fonte de recursos.