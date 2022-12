Programa de governo do próximo ciclo no Estado

Após ser diplomado junto com seu vice, Gabriel Souza (MDB), um senador, 55 deputados estaduais e 31 deputados federais, Eduardo Leite (PSDB), reeleito, anunciou outros nomes para integrar o seu secretariado a partir de janeiro de 2023. Sobre os planos de governo, duas diretrizes traçadas na área da economia, o setor que mais interessa, num primeiro momento, aos gaúchos, Eduardo Leite anunciou apoio ao agronegócio e enfrentamento dos ciclos de seca, fenômeno climático que prejudicou muito o agronegócio estadual durante 2022.

Terá mais estímulo ao desenvolvimento de ecossistemas de inovação público-privados. Da mesma forma, e referendando o que prometeu na campanha eleitoral, Leite ampliará o programa Devolve ICMS, que tem tido bons resultados com a adesão dos consumidores. Ainda que criticado e, igualmente, apoiado, o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) continuará no governo. Impostos deverão ser diminuídos em nível estadual, sendo captados recursos da iniciativa privada e com investimentos em sustentabilidade, prevê o governador.

Como sabido, o programa Devolve ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - visa dar retorno às famílias de baixa renda. Também entre as propostas do governo há a expectativa de privatização, mas, segundo afirmou Leite, sem que isso atinja o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). A privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), foi feita na semana passada, faltando, porém, a palavra final sobre recursos judiciais.

O governador repetiu que continuará no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que se trata de uma proposta do governo federal para auxiliar os estados com piores indicadores fiscais do País a ajustar as suas contas. Na prática, os estados contemplados possuem benefícios como a flexibilização de regras fiscais, concessão de operações de crédito e a possibilidade de suspensão do pagamento da dívida, desde que adotem reformas para a reestruturação do equilíbrio fiscal.

Especialistas especulam que a população só começará a sentir os efeitos da redução de impostos a partir da segunda metade do mandato do governador, ou seja, em meados de 2025. Para possibilitar isso, o Estado precisa, antes, recuperar as finanças.

A exemplo, temos o ICMS, o principal tributo da arrecadação estadual, que ficou prejudicado devido à lei dos combustíveis, trazendo perda de receita ao Tesouro. O governador busca, alinhando-se com o futuro presidente, a compensação desse déficit, projetando que haverá algum acordo com o Palácio do Planalto.