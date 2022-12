Um Natal para trazer paz, ânimo e solidariedade

Acima de tudo, Natal é Cristo. Esta é a mensagem básica enaltecida no Jornal do Comércio. É a data maior da Cristandade e assinalada em quase todo o mundo, independentemente do viés religioso de cada pessoa e país. Simples, enternecedor, o Natal relembra o nascimento de Jesus Cristo e os ensinamentos que deixou para toda a humanidade.

A História lembra que o recenseamento editado pelo imperador romano Otávio César Augusto determinou que todos deveriam se inscrever nas suas cidades de origem, para facilitar o pagamento de taxas. Maria e José saíram em uma viagem de cerca de três dias, 145 km, de Nazaré para Belém, cumprindo-se a profecia de que o Messias, filho de Davi, ali nasceria.

Na falta de vagas nas hospedarias de Belém, José e Maria só puderam se refugiar em uma estrebaria e Jesus nasceu em uma manjedoura. Durante a festa dos Tabernáculos, era comum haver pastores em vigília no campo. E dentre esses humildes pastores, mas plenos de fé em cujos corações ardia a esperança pelo messias, foi que Jesus recebeu piedosas homenagens.

Nem a pobreza do Menino Jesus e nem a simplicidade do lugar foram capazes de esfriar a fé dos reis magos. O costume oriental mandava que quem se aproximasse de uma personalidade teria que oferecer um mimo. Assim, eles ofereceram a Jesus presentes em sua plenitude de fé. Estes presentes tinham um significado simbólico que descrevia os atributos reais do Redentor. O ouro representava a realeza de Jesus, filho de Davi. A mirra, a sua humanidade e o seu sacerdócio. O incenso falava de sua divindade, Deus revestido da forma humana, nascendo como um de nós.

O Natal foi comemorado em 25 de dezembro pelo imperador Constantino, de 306 a 337 depois de Cristo, como uma festa para celebrar o nascimento de Jesus, nas terras de influência do Cristianismo Romano. São Nicolau Taumaturgo, arcebispo turco, costumava ajudar pessoas pobres da cidade de Mira colocando moedas de ouro nas chaminés de suas casas durante a época de Natal. Daí a figura de Papai Noel.

Neste ano que nos trouxe alegrias, mas também dificuldades em diversas áreas, o Natal é, novamente, um momento de reflexão, de paz, de recolhimento espiritual para que as energias positivas da esperança voltem aos nossos pensamentos e orações, trazendo solidariedade. Com fé, esperança e caridade para com nossos próximos que passam por dificuldades, o Natal continuará sendo um bálsamo. Assim, vamos celebrar a data com a expectativa de que traga o melhor do ser humano.