Dinheiro público não pode ter aplicação secreta

A ministra Rosa Weber, presidente do STF e relatora das ações sobre o orçamento secreto, votou contra o modelo, que apoiava destinações de verbas por emendas de relator em benefício de indicações de parlamentares, criticadas por se tratar do modelo do 'toma lá, dá cá', para acordos feitos em sigilo, na maioria dos casos, entre o Executivo e o Congresso, e sem transparência sobre o destino dos recursos.

O mandato do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ainda nem começou, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) já mostrou que a maioria dos ministros está disposta a garantir a governabilidade. Em menos de 24 horas, foram tomadas duas decisões que facilitam o início da nova gestão no Palácio do Planalto.

Se a relação do Supremo com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) era de conflito, a sinalização da corte é que vai reinar a paz entre os ministros do STF e o presidente Lula.

No domingo à noite, o ministro Gilmar Mendes autorizou que o pagamento do Bolsa Família seja contabilizado fora do teto de gastos. Garantiu, assim, que Lula cumprisse uma das principais promessas de campanha: manter o benefício em R$ 600, antes que o Congresso Nacional concluísse a votação.

Na segunda-feira, o plenário do STF decidiu, por maioria, derrubar o orçamento secreto. Neste caso, não se pode deixar de apoiar a decisão da maioria dos ministros, eis que o dinheiro público, salvo exceções por absoluta questão de segurança da nação, não pode ter destinação escondida.

As decisões enfraqueceram o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no momento em que as tentativas de negociação da transição com o deputado haviam estagnado.

Resta agora a Lula da Silva tentar convencer Lira a viabilizar outra promessa de campanha: o reajuste do salário-mínimo em patamares superiores ao da inflação. Em troca, o presidente da Câmara deve continuar exigindo que seus aliados comandem ministérios importantes.

Pelo exposto, vê-se que a velha política não acaba nunca, com a troca de favores entre os Poderes, como, escancaradamente, neste caso do orçamento secreto, algo realmente inconstitucional, eis que, repete-se sempre, o dinheiro é público e, por isso, tem que ser revelada a sua destinação e por quais motivos, desde que sejam plausíveis, obviamente.

No setor público e suas verbas, nada pode ser secreto. O povo tem que tomar conhecimento de tudo. Pelo menos, deveria ser assim.