A ampliação do número de ministérios

O governador da Bahia e futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), anunciou que o primeiro escalão do governo Lula será composto por 37 ministérios. A relação com os 37 nomes ainda não foi divulgada, no entanto, o nome de algumas pastas que serão criadas já foi anunciado, assim como os titulares de seis ministérios.

Costa disse também que entre as alterações que serão realizadas no formato atual dos ministérios estão a divisão do Ministério da Economia em quatro pastas (Fazenda; Planejamento; Gestão e Desenvolvimento; Indústria e Comércio); a divisão do Ministério da Infraestrutura em duas pastas (Transportes; Portos e aeroportos); recriação dos ministérios da Pesca, das Cidades e o do Esporte.

O desenho da Esplanada dos Ministérios de Lula será definido por meio de medida provisória a ser editada no começo de 2023. Atualmente, no governo Jair Bolsonaro, o Executivo está dividido em 23 ministérios. O governo em que houve mais ministérios foi no segundo mandato de Dilma Rousseff (PT, 2015-2016), que teve 39 pastas.

Uma preocupação com o aumento de ministérios no próximo governo seria com mais gastos em um orçamento já estourado como já está sendo e ainda aumentará mais em 2023, no novo governo.

Mas, segundo Rui Costa, não. O futuro ministro da Casa Civil disse que não serão criados cargos e, com isso, não haverá aumento dos gastos públicos. Afirmou que serão ampliados os 23 ministérios existentes para 37, mantendo, porém, com a mesma quantidade de cargos e gastos.

Defendeu a medida dizendo que haverá melhoria na representatividade dos diversos segmentos da sociedade por meio dos ministérios, sem implicar no aumento do gasto público.

Pelo discurso, a ideia é boa, mas a prática tem mostrado que as despesas aumentam com mais ministérios, em todos os governos. De qualquer maneira, a expectativa é a de que os serviços públicos que serão prestados consigam resolver alguns nós nos setores em que vão atuar.

De qualquer forma, não se tem como não esperar para ver os resultados de tantas novas repartições em Brasília.

Um novo governo tem propostas próprias as quais somente poderão ser avaliadas a partir da sua implementação. É justamente o caso dos novos ministérios, os quais, em princípio, parecem um exagero numérico em tempos de falta de verbas no âmbito da União, como é por demais sabido.