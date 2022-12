As vendas do comércio varejista para o Natal de 2022

O comércio varejista deve movimentar R$ 65 bilhões em vendas para o Natal deste ano, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Caso a projeção seja confirmada, o resultado representará alta de 1,2% no faturamento em relação ao mesmo período de 2021, descontada a inflação, sendo o primeiro aumento real de vendas após dois anos de perdas em 2020 e 2021, por causa da pandemia de Covid-19.

Entretanto, o desempenho ainda não recuperaria as vendas de 2019, no período pré-pandemia, de R$ 67,55 bilhões. Para a CNC, a perspectiva positiva é explicada pela normalização do fluxo de consumidores alcançada na virada do primeiro para o segundo semestre de 2022, pela melhora no mercado de trabalho e pela desaceleração da inflação. No entanto, o encarecimento do crédito e o comprometimento da renda média das famílias com dívidas contribuem para frear a expansão das vendas.

O ramo de hipermercados e supermercados deve responder por 38,6% do volume total vendido, R$ 25,12 bilhões, seguido pelas lojas de roupas, calçados e acessórios, com 33,9% do total ou R$ 22 bilhões, e pelos estabelecimentos especializados em artigos de uso pessoal e doméstico, com 12,6% e faturamento de

R$ 8,19 bilhões.

Para os analistas da CNC, o comércio de alimentos concentra uma geração de receitas maior dentro do varejo, mas o período de Natal tem impulso sazonal relevante no desempenho do setor de roupas, calçados e acessórios. Em média, o faturamento no varejo como um todo cresce 25% na passagem de novembro para dezembro, enquanto as vendas de roupas e acessórios sobem 80%.

Importante é a expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de que esteja ocorrendo a abertura de 98,8 mil vagas temporárias para o Natal de 2022, 1,8% a mais que no ano passado, além de 48% acima dos empregos criados no Natal de 2020.

Entretanto, as vagas projetadas para este ano foram revistas para baixo: a previsão anterior estimava 109,6 mil temporárias de fim de ano no varejo. A projeção para a taxa de efetivação de trabalhadores temporários também foi reduzida, de 11,3% para 9,1%.

Enfim, entre ganhos e algumas perdas, os fatores positivos são os melhores após dois anos de poucas vendas, desemprego e consequências funestas causadas pela pandemia.