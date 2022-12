Revogar ações, mas mantendo mudanças corretas

O governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai começar o seu mandato com um chamado 'revogaço' de normas sobre meio ambiente e armamento. Em princípio, cada governo tem suas próprias maneiras de ver soluções para os mesmos problemas. Desta maneira, não surpreende que muitas das normas, decretos e até Medidas Provisórias lançadas por Jair Bolsonaro (PL) sejam derrubadas pela nova equipe federal.

No entanto, não se pode fazer uma política de terra arrasada, onde tudo o que foi elaborado, decretado, instaurado e as mudanças em geral sejam consideradas erradas e banidas da legislação. Isso seria um erro maior do que aquilo que considera-se ter sido decisões equivocadas.

Porém, a equipe de transição confirma que Lula da Silva deve iniciar 2023 com uma série de 'revogaços' de portarias e decretos da gestão do presidente Bolsonaro. O foco será reverter iniciativas que facilitaram o acesso às armas e dificultaram o combate ao desmatamento.

A lista de normas que serão derrubadas ou modificadas foi decidida durante os trabalhos da equipe de transição coordenada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). A reversão dessas medidas depende apenas da decisão do Executivo, e não há necessidade de construção de uma maioria parlamentar no Congresso.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o controle da posse de armas foi "desmantelado", fazendo com que civis e caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) tenham em mãos um arsenal superior ao de órgãos públicos. No governo Bolsonaro, foram editados 19 decretos, 17 portarias, duas resoluções e três instruções normativas.

A quantidade a que a categoria de CACs podia ter acesso passou de 16 armas, 40 mil projéteis e quatro quilos de pólvora para 60 armas, 180 mil cartuchos e 20 quilos de pólvora. Com as mudanças nas regras, o número de CACs cresceu de 117 mil em 2018 para mais de 673 mil até junho de 2022. Já as armas registradas pelo grupo saltaram de 350 mil para mais de 1 milhão.

Outra promessa da nova gestão é a revogação de decretos que impuseram sigilos de 100 anos a assuntos envolvendo o governo federal. Ficaram sob sigilo, entre outros temas, a carteira de vacinação do presidente, o processo interno do Exército sobre a participação do ex-ministro e general Eduardo Pazuello em manifestação ao lado de Bolsonaro no Rio. Nada que abale a segurança nacional.

Ainda assim, não se pode desmanchar toda uma estrutura legal apenas por ter sido feita pelo governo anterior ao que assumirá, sem analisar efeitos práticos.