Boas vendas de Natal para animar os lojistas

Mesmo sem qualquer pesquisa oficial, sabe-se do estresse que os quase três anos da pandemia do coronavírus causou nos brasileiros. Porém, as datas festivas e de incentivo às compras já ocorridas e, principalmente, o Natal que está chegando dão sinais mais do que positivos para os lojistas em geral.

Tanto é assim que sondagem realizada pelo Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre sobre a intenção de compra para o Natal, prevê que o tíquete médio na compra do presente deve ficar em R$ 184,00 neste ano de 2022, ou seja, 7% acima do ano passado, considerando a inflação do período.

De acordo com o levantamento feito com moradores da Capital, o setor varejista deverá injetar cerca de R$ 549 milhões na economia, reafirmando a crença de que o Natal é a principal data de vendas para o setor.

Ainda, segundo a pesquisa, 39,1% dos entrevistados pretendem gastar mais do que o ano anterior, e cerca de 29%, responderam que devem manter o valor gasto em 2021.

Como é natural, sendo citado por 55,7% dos entrevistados, o preço é o que deve pesar na compra do porto-alegrense, seguido pelo conhecimento do gosto do presenteado e a qualidade do produto. Na pergunta relacionada a qual produto os consumidores pretendem comprar para dar de presente, as roupas lideram com 61,7% das respostas. Brinquedos e calçados completam a lista dos produtos.

Quando a pergunta é sobre o que gostariam de receber de presente, novamente, o produto com maior número de respostas foi roupa, depois cosméticos/perfumaria/produtos de higiene e calçados. Filhos, pai e mãe, são os parentes mais citados pelos entrevistados de quem será presenteado. Para si próprio, 9,4%.

Porém e apesar do grande avanço do e-commerce, a maioria dos entrevistados, ou 58,6%, afirmaram continuar preferindo as lojas de rua, apresentando pequeno crescimento em relação ao ano passado, que era 57,7%.

As lojas de shopping vêm em seguida, com 46,9% da preferência dos entrevistados deste ano, ante 46,6% no ano passado.

Segundo a pesquisa do Sindilojas, o e-commerce segue sendo lembrado, inclusive com aumento de pessoas que pretendem escolher o presente por essa ferramenta. O índice deve pular dos 26,6% de 2021 para 31,1% neste ano.

Neste percentual, 74,3% afirmam que vão usar o app da loja para comprar, seguido pela escolha de compra via site, e Facebook na terceira colocação. Com esses dados, o presidente Arcione Piva, do Sindilojas Porto Alegre, afirmou que a pesquisa trouxe otimismo para as compras de Natal.