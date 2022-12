O agronegócio e as expectativas para o Brasil no próximo ano

Apesar de problemas como a seca no Rio Grande do Sul, o agronegócio desponta como um dos sustentáculos da economia. Dados da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), ao fazer balanço do ano de 2022 e lançar as previsões para 2023, confirmam o otimismo, mas não sem registrar preocupação com alguns itens obscuros na pauta do próximo governo federal. Especialmente questões econômicas e garantia ao direito à propriedade.

O presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, destacou o papel do Brasil no cenário internacional. Citou que o Brasil continuará sendo um player fundamental para a solução alimentar do mundo. Lembrou que em 2022 esteve 50 dias no exterior entre o mundo árabe, Ásia, COP-27, pontuando que o Brasil é um país extremamente necessário às soluções alimentares do mundo. Gedeão Pereira observou também que, possivelmente, o Brasil está produzindo alimentos para mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo.

Sobre os problemas com a União Europeia (UE) no setor do agronegócio, o presidente chamou a atenção para as questões que envolvem a produção nacional e a UE. Para ele, entretanto, o pano de fundo, e na COP-27 ficou claro isso, é estritamente comercial, quando citam as questões ambientais. O endereço das críticas seria pelo crescimento do agronegócio, onde o Brasil é player no mundo. Desta maneira, está preocupando outros países pela falta de competitividade deles no cenário internacional, conforme já é um consenso entre agropecuaristas no Brasil.

Mas o Rio Grande do Sul sofreu com o impacto da seca na economia gaúcha, levantando um bom trabalho e a resiliência dos produtores. Superando os problemas, o fato é que o Rio Grande do Sul está colhendo a maior safra de trigo da história do Rio Grande.

Somente com a estiagem, ainda segundo dados da Farsul e que atingiu a última safra, houve uma perda de 31% da produção gaúcha, sendo que na soja, o impacto foi de 54%. A previsão é de uma colheita de mais de 40 milhões de toneladas, com a soma de toda produção girando em torno de R$ 140 bilhões.

Para a economia nacional, a projeção da equipe econômica da Farsul é que o PIB de 2022 tenha um crescimento de 2,92% e 0,73% para 2023.

Já para o Rio Grande do Sul, a estimativa é de uma queda de 3,64% em 2022 e alta de 5,86% em 2023. Na agropecuária gaúcha o movimento deve ser de crescimento de 59% em 2023. Enfim, boas perspectivas para o agronegócio em 2023.