Os desafios do futuro presidente, agora diplomado

Foi realizada a cerimônia de diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). A formalidade, conduzida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, continua sendo, por vezes, questionada, quando muitos ainda permanecem em ruas e rodovias do País, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, ostentando bandeiras e pedindo uma mais do que improvável e antidemocrática intervenção das Forças Armadas. O motivo para o pedido não tem fundamento, salvo hipotéticas e não provadas até agora fraudes ocorridas nas eleições com o uso das urnas eletrônicas mais do que testadas.

Não se questiona o direito democrático de protestar, desde que dentro da lei e da ordem. No entanto e por motivos mais do que óbvios, provas teriam que ser apresentadas e, passados mais de 50 dias do pleito, isso jamais ocorreu. Da mesma forma que não se questiona o amplo direito dos que protestam, desde que, como tem ocorrido, sem os errados e antidemocráticos bloqueios de rodovias, com pedidos de fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF), nas atuais circunstâncias, algo fora de qualquer propósito.

Infelizmente, o próprio presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, sem dúvida, tem se excedido em medidas de bloqueios de contas de redes sociais, de depósitos bancários de pessoas que propugnam por medidas de exceção, mas que não passam de opinião e, como tal, devem ser respeitadas ou seus autores processados de acordo com a legislação pertinente.

Mas não, ações discricionárias e tomadas unilateralmente pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em vez de apaziguar e normatizar o ambiente pós-eleitoral, somente têm servido para acirrar os ânimos e manter os protestos os quais, a partir da diplomação dos eleitos para presidente e vice-presidente da República pelo próprio TSE devem diminuir muito ou mesmo terminar.

Não se pede que os que votaram em outro candidato passem a gostar do resultado de 30 de outubro, mas que aceitem e se conformem com o que as urnas eletrônicas decidiram com a presença de delegações de observadores estrangeiros e brasileiros que afirmaram que não houve anormalidades.

Com uma oposição montada a partir dos partidos derrotados para fiscalizar e fazer cobranças devidas com relação às promessas feitas e na expectativa da solução de diversos problemas socioeconômicos e financeiros que o Brasil continua tendo, a próxima gestão governo federal que consiga fazer aquilo de prometeu, é a esperança que fica a partir de agora. E não será nada fácil.