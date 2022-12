Superávit e fluxo cambial são um alento para 2023

O governo central terá o primeiro superávit primário em 2022, após oito anos de déficits, e o Ministério da Economia ampliou a projeção de superávit primário do em 2022 para R$ 23,36 bilhões, representando 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB). A nova projeção significa melhora da situação fiscal de R$ 9,81 bilhões em comparação à avaliação do bimestre anterior, que apontava superávit primário de R$ 13,54 bilhões.

Depois de encerrar outubro com entradas líquidas de US$ 1,254 bilhão, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 3,467 bilhões em novembro, segundo o Banco Central (BC). O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,130 bilhões no período, resultado de aportes no valor de US$ 46,567 bilhões e retiradas de US$ 46,437 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de novembro foi positivo em US$ 337 milhões, com importações de US$ 20,535 bilhões e exportações de US$ 20,872 bilhões.

Porém, o saldo na última semana de novembro ficou negativo em US$ 56 milhões, com importações de US$ 4,813 bilhões e exportações de US$ 4,757 bilhões. Já no acumulado do ano, o fluxo cambial do ano até 2 de dezembro ficou positivo em

US$ 22,414 bilhões.

No mesmo período de 2021, o resultado era positivo em

US$ 14,438 bilhões. Já no ano fechado de 2021, houve entrada líquida de US$ 6,134 bilhões. A saída líquida pelo canal financeiro foi de US$ 12,046 bilhões.

O resultado é fruto de aportes de US$ 534,909 bilhões e de retiradas no total de US$ 546,955 bilhões. No comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 34,460 bilhões, com importações de US$ 219,263 bilhões e exportações de US$ 253,723 bilhões.

Enfim, são números que trazem esperança de que a economia nacional, malgrado as dificuldades enfrentadas com os problemas de verbas para a fundamental assistência social, combate à fome e o pagamento de tantos compromissos que não tinham previsão no orçamento, foram resolvidos e a economia reage, mesmo provisoriamente, no atual governo.

Caberá ao próximo mandatário do País e sua equipe, a partir de janeiro de 2023, alinhavar e implementar o que mais seja interessante para a economia nacional.