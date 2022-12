A importância do BNDES para o desenvolvimento

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que já tem 70 anos de atuação, tem sido um destaque na propulsão de projetos da mais alta significação para a economia do Brasil. Ao entregar a presidência da instituição, Gustavo Montezano afirmou ter um grande orgulho ao deixar um legado com sua gestão à frente dao banco de fomento. Com o BNDES há algum tempo passando por questionamentos diversos, Gustavo Montezano disse que a instituição agora tem sido motivo de muitos elogios em prol do desenvolvimento brasileiro.

Com uma equipe qualificada e muito técnica, o trabalho dos servidores de carreira do BNDES é reconhecido em todo o País e até no exterior. Com seu planejamento estratégico, a instituição está totalmente preparado para o futuro do País, num mundo que, a cada dia, é mais desafiado com constantes novidades tecnológicas, onde a única certeza é a elevada incerteza, como sabemos.

Importante realçar que os governos têm passado, mas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social fica, e com resultados sempre animadores.

Cabe ao BNDES manter a sua alta capacidade de se financiar, com ou sem subsídios, e agregar valor ao mercado, com mudanças recentes, principalmente nas ferramentas de financiamento aos investimentos em infraestrutura, setor altamente importante para o desenvolvimento brasileiro.

Tanto fez, nos últimos anos, que o presidente que se despediu afirmou ser o banco uma autêntica fábrica de projetos na área de fomento, superando muito a expectativa desde o lançamento do setor no BNDES, em 2019. Tanto foi assim que a carteira de projetos de concessão e privatizações chegará ao fim de 2022 com R$ 270 bilhões em capital mobilizado, incluindo investimentos em obras e pagamento de taxas a governos, nos casos já licitados. Para a próxima gestão, ficará um legado de R$ 200 bilhões em investimentos em obras em concessões a serem leiloadas.

Por tudo isso, o novo governo federal deve manter a estrutura e as finalidades do BNDES, a fim de ampliar ainda mais os investimentos que o banco tem projetados. Afinal, ele atende governos de todos os partidos, sendo que quando se abre um mercado no Brasil ,lá está o banco no trabalho de estruturação de projetos de concessão.

O presidente eleito, ao lançar seu programa de governo, onde a habitação popular está fundamentalmente incluída, o BNDES poderá e, com certeza dará, uma importante colaboração tanto financeiramente como em termos de projetos, um trabalho que aplainará demais a volta de área tão importante.