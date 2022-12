Um orçamento equilibrado em Porto Alegre para 2023

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou projeto de lei do Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município de Porto Alegre para o exercício econômico-financeiro do ano que vem, a Lei Orçamentária Anual de 2023. Igualmente, os vereadores aprovaram nada menos do que 572 emendas impositivas, no valor total de R$ 55 milhões.

A peça orçamentária expressa a situação das contas em que receitas e despesas se equiparam em R$ 10,59 bilhões. Entre as receitas, estão R$ 3,49 bilhões de arrecadação tributária e R$ 3,62 bilhões em transferências correntes. Para o governo, a maior diretriz é manter o equilíbrio e gastar somente aquilo que estiver previsto dentro da capacidade financeira da prefeitura, trabalhando para atender a todas as vinculações legais, especialmente na Saúde, com 15%, e Educação, com 25%.

Ora, são setores básicos na vida da cidade e por meio destes dois setores a qualidade de vida dos porto-alegrenses só tende a melhorar, pois com saúde e educação curricular, ao lado da doméstica, a tendência é a evolução da sociedade como um todo, como sabemos desde sempre.

Também estão previstos R$ 548 milhões em operações de crédito para subsidiar investimentos. Entre eles, a conservação e recuperação da infraestrutura viária e de mobilidade urbana; revitalização do Centro e do 4º Distrito; melhorias no abastecimento de água na Ponta do Arado e São João, mais obras de macrodrenagem e saneamento; reestruturação da Guarda Municipal e da Defesa Civil; obras das avenidas Tronco e Severo Dullius; e programas de habitação popular. A esses, somam-se ainda projetos de modernização da administração municipal.

O prefeito Sebastião Melo antes esteve na Câmara, ressaltando, mais uma vez, a importância da parceria que o Executivo mantém com a Câmara para implementar mudanças em Porto Alegre. Lembrou que é importante construir uma alternativa com a questão das emendas impositivas, na busca por uma quantidade que contemple as demandas dos vereadores e, ao mesmo tempo, não ultrapasse a capacidade de execução.

O secretário Rodrigo Fantinel, da Fazenda, explicou sobre o cenário das receitas, enfatizando as ações que vêm sendo realizadas para reduzir o impacto nas contas com a redução do ICMS. Para ele, o governo vem mantendo o equilíbrio fiscal, sem aumentar impostos e seguirá investindo em áreas prioritárias da cidade. Importante é que o orçamento de Porto Alegre deve ficar positivo ao longo do próximo ano, receitas empatando com as despesas, o que é salutar na administração pública.