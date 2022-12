Orçamento secreto do Congresso e seus problemas

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para esta quarta-feira o julgamento de ações que questionam a constitucionalidade do pagamento das emendas de relator do orçamento, que ficou conhecido como "orçamento secreto". Ela liberou para julgamento ações que questionam a constitucionalidade do pagamento das emendas.

O orçamento secreto - alvo de críticas - surgiu com a criação de nova modalidade de emendas parlamentares - recursos do orçamento da União direcionados por deputados para suas bases políticas. Em 2019, o Congresso aprovou novas regras, que ampliaram o poder do relator, que passou a liberar valores do orçamento a pedido de deputados e senadores. Nos sistemas do Congresso não aparecem os nomes dos parlamentares que são beneficiados, somente o nome do relator. Daí a expressão "orçamento secreto".

Os critérios de distribuição desse dinheiro também são questionados por priorizar a base aliada do governo. Em 2021 e 2022, o atual governo destinou bilhões de reais para essas emendas de relator, sendo isso interpretado como uma forma de fazer barganha política com o Legislativo.

Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou, na campanha eleitoral, um tom crítico em relação ao mecanismo - que chamou de "escárnio" - e afirmou que seria necessário "mexer" no orçamento secreto. Porém, para cumprir promessas feitas na campanha para a área social para as quais não havia dinheiro, ele amenizou o tom, ressalvando, no entanto, que o orçamento secreto não poderia continuar do jeito que estava.

O Supremo deverá analisar três ações que discutem a constitucionalidade do pagamento das emendas do relator apresentadas pelo PSOL, Cidadania e PSB. Ou seja, se a liberação dos recursos fere princípios previstos na Constituição ou não.

Em decisão individual no ano passado, Rosa Weber suspendeu as emendas temporariamente e determinou que o Congresso garantisse transparência à execução, decisão que foi confirmada em plenário virtual. Após um ato conjunto do Congresso, a ministra liberou a execução.

O ato conjunto do Congresso passou a ser questionado nas ações, por não oferecer a transparência que foi determinada pelo STF, segundo os partidos. De acordo com os pedidos, o ato e a resolução do Congresso sobre o orçamento secreto não permitem revelar quem são os parlamentares requerentes das emendas. Agora, o STF avaliará, em definitivo, se o Legislativo efetivamente deu transparência às emendas.