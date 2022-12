As divergências entre os membros do Mercosul

Com 31 anos de existência, o Mercado Comum do Sul, Mercosul, continua sem ter acordos importantes no comércio internacional. O que vem sendo tratado há anos com a União Europeia (UE) não anda e, tudo indica, sobre a liderança da França, não será assinado, em razão dos protestos dos agropecuaristas europeus preocupados com a concorrência dos sul-americanos em muitos produtos.

Pois cansado de não conseguir melhores condições para vender seus produtos para o Brasil e a Argentina, o Uruguai deixou de lado a burocracia do Mercosul e assinou acordo direto com a China. Com isso, levantou reclamações dos parceiros Brasil, Argentina e Paraguai, que estão pressionando o país vizinho por negociar acordo sem o aval do Mercosul.

O presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, confirmou que as negociações diplomáticas com a China estão avançando sobre o Acordo de Livre Comércio (ALC). Com o Tratado de Assunção, em 1994, o Uruguai abriu seu mercado e a compensação com a abertura total dos mercados dos vizinhos Argentina e Brasil para seus produtos não aconteceu.

O caso clássico citado pelos uruguaios foi o de uma fábrica de bicicletas que investiu para vender aos sócios e, não conseguindo exportar, faliu. Enfim, o Uruguai cansou de ver Chile, Colômbia, Nova Zelândia e outros países de economia pouco diversificada tirarem proveito do Acordo de Livre Comércio (ALC) com EUA e China.

Enquanto isso, o Mercosul só conseguiu firmar acordos com o Egito e Israel. Justamente para evitar que Uruguai e Paraguai imitassem o Chile e a Colômbia, o Conselho do Mercosul aprovou a citada decisão que impede que qualquer um dos quatro sócios possa negociar ALC de forma individual.

A agricultura brasileira tem a concorrência injusta de importações de lácteos, carne bovina, vinhos e até arroz diminuiria, já que o mercado chinês absorveria praticamente tudo que o Uruguai tiver para vender. Por outro lado, a indústria brasileira perderia a reserva de mercado no país vizinho, garantida pela vantagem das tarifas externas em zero por cento e pela dispensa de procedimentos burocráticos na comercialização.

O fato pode desencadear uma reação em cadeia que levaria ao fim da União Aduaneira e o encolhimento da já incompleta Zona de Livre Comércio. O enfraquecimento do Mercosul diminuiria o protagonismo brasileiro no Cone Sul, mas haveria maior abertura comercial com blocos importantes. Apesar dos problemas, o modesto comércio regional aumentou quase 300%, convertendo-se no 4º maior destino das exportações brasileiras.