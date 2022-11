A importância da definição do futuro ministro da Economia

Enquanto a Proposta da Emenda Constitucional (PEC) da Transição ainda depende de acertos, eis que saber quem será o novo ministro da Economia é o assunto que prende as atenções do mundo econômico e empresarial do Brasil.

Quando presenciamos a troca de um governo, a preocupação basilar é saber de que maneira o presidente eleito e sua equipe da área conduzirão o País, com metas factíveis para que a nação volte a ter mais vagas de emprego e faça girar todos os setores com força.

O Ministério da Economia é o órgão que cuida da formulação e execução da política econômica nacional, da administração financeira da União e contabilidade pública, desburocratização, gestão e governo digital, fiscalização, bem como do comércio exterior. Criado em 1º de janeiro de 2019 pela Medida Provisória 870/2019, ele absorveu as funções dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Indústria, Comércio Exterior e Serviço e do Ministério do Trabalho.

Por aí já se vê a enorme importância do atual Ministério da Economia, ao açambarcar tantas tarefas e ações nestas múltiplas frentes de trabalho em prol do País e das relações comerciais internacionais.

O ministério é constituído por sete secretarias especiais, como Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento, Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais e a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados.

Em 1891 foi criado o Ministério da Fazenda, no governo de Deodoro da Fonseca. O termo Fazenda designava os haveres, bens e produtos de crédito e contribuição, assim como a renda da nação. Como eram recursos provindos principalmente das sesmarias, terras destinadas à produção, o termo tomou o significado de finanças.

Ruy Barbosa, o primeiro titular da pasta na República, foi responsável por uma reforma monetária e bancária para deslocar o eixo da economia da agricultura para a indústria, abandonando o lastro-ouro e fomentando a organização de empresas pelo sistema bancário.

Agora, uma reforma tributária deve ser aplicada, tornando o sistema prático, de fácil entendimento e que consiga manter equilibrados os orçamentos da União, dos estados e dos municípios. A transição é importante para dar uma certa orientação que será seguida pelo governo Lula principalmente na área da economia.

Nesta questão, o Brasil tem pressa em saber as novas orientações, para que os mercados se acalmem com as diretrizes que serão tomadas, sem frases de afogadilho e que já causaram oscilações no Ibovespa e nas cotações do dólar.