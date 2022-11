South Summit coloca Porto Alegre na agenda mundial

Um dos maiores encontros globais do ecossistema de empreendedorismo e inovação aberta, o South Summit Brazil está previsto para ser realizado pela segunda vez em Porto Alegre, de 29 a 31 de março de 2023. O evento reúne startups, empresas, investidores e entusiastas da tecnologia e da inovação. Em maio passado, Porto Alegre sediou, à beira do Guaíba, a primeira edição do South Summit fora da Europa. O local escolhido será o mesmo da primeira edição, ou seja, o Cais Mauá, no espaço Multiverso Experience do Cais Embarcadero.

Os interessados em participar da Competição de Startups poderão se inscrever para o cadastro no site oficial do evento, até dezembro. Serão aceitos projetos de todo o mundo, de qualquer setor e em qualquer estágio de desenvolvimento. Em 2022, na Capital, participaram mais de 1 mil startups, de 76 países como Brasil, Estados Unidos, Espanha, Rússia, Índia, Nigéria, Turquia, Argentina, Colômbia e Reino Unido. Segundo Thiago Ribeiro, CEO do South Summit Brazil, mais do que debater os temas que vão moldar o futuro, o evento existe para promover conexões. Ele afirma também que a Competição de Startups é central nessa visão, além de constituir uma ferramenta fundamental para incentivar e contribuir com o desenvolvimento dos ecossistemas em que estamos inseridos.

Após a inscrição, as startups cadastradas passam por um processo de seleção realizado por um comitê de renomados especialistas, com base em critérios de inovação, viabilidade, escalabilidade, sustentabilidade, equipe e interesse de potenciais investidores.

Os finalistas terão a oportunidade de apresentar seus projetos presencialmente e poderão acessar uma rede exclusiva, com a possibilidade de reuniões com investidores e corporações em busca de inovação.

Além da participação no evento e da ampla visibilidade na mídia, elas receberão mentorias e orientação para aprimorar os projetos. María Lada, head de startups do South Summit, disse que em 2023 o evento volta com uma grande oportunidade para projetos inovadores. É que, novamente, o encontro dará a startups de todas as indústrias, estágios e nacionalidades a chance de apresentar seus pitches e encontrar grandes investidores e corporações.

Entre as novidades, a planta do South Summit, composta por oito palcos, dois a mais do que na edição passada, resultando em 22 mil metros quadrados extras que receberão o ecossistema de empreendedorismo e inovação e cerca de 500 palestrantes nos armazéns do Cais Mauá.