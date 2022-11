O desafio de conter a dívida pública federal brasileira

A Instituição Fiscal Independente (IFI) foi criada pelo Senado em 2016, com o objetivo de ampliar a transparência nas contas públicas. Cabe à IFI mensurar o impacto de eventos fiscais relevantes, decorrentes de decisões dos Poderes da República, incluindo os custos das políticas monetária, creditícia e cambial.

Segundo o Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF-IFI) do mês de novembro, a variação do Produto Interno Bruto (PIB) e números sobre a inflação, a IFI faz um alerta sobre o crescimento da dívida pública. A dívida bruta, que deve encerrar 2022 em 76,6% do PIB, passaria a 79,5% do PIB em 2023 e alcançaria 95,3% do PIB em 2031, um mau prognóstico.

A análise é que, a partir das premissas adotadas no cenário, a probabilidade de a dívida passar de 90% em 2026 é de 30%. A IFI aponta ainda que o superávit primário requerido para estabilizar a dívida em 76,6% é de 1,4% do PIB.

O relatório destaca que a economia cresceu acima do previsto durante o primeiro semestre, com reflexos na queda do desemprego. A IFI projeta que o crescimento do PIB deve desacelerar de 4,6%, em 2021, para 2,6%, em 2022. Para o ano que vem, o índice deve diminuir para 0,9%.

O RAF mostra que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro registrou variação de 0,59%, alta de 6,47% nos últimos 12 meses. Após ter registrado deflação nos últimos três meses, o IPCA voltou a subir em outubro. Projeções da IFI indicam que o IPCA deve encerrar 2022 em 5,6%, caindo para 4,6% em 2023.

Em relação à PEC da Transição, a IFI diz que a medida traz preocupação, pois a proposta retira do teto de gastos as despesas com o Auxílio Brasil e investimentos até um limite, além de despesas menores custeadas com recursos próprios, de convênios e de doações. A retirada, contudo, não implica recálculo do teto, abrindo espaço de