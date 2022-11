A conferência mundial do clima e o papel do Brasil

Como participante da Conferência das Partes (COP-27), o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que a COP de 2025 seja realizada no Brasil.

O País já protagonizou outros eventos mundiais sobre o meio ambiente, como a ECO-92, em 1992, e, posteriormente a Rio 20, em 2012, ambas realizadas no Rio de Janeiro, sendo a primeira organizada pelo ecologista gaúcho José Lutzenberger, que liderou a área ambiental do governo federal no início dos anos 1990.

Agora, a sugestão é que a conferência mundial do clima ocorra nos estados do Amazonas ou no Pará.

Nada melhor para o Brasil explicar o que faz em termos de proteção da floresta de 5,2 milhões de quilômetros quadrados do que trazer ambientalistas, líderes globais, pesquisadores, empresários e lideranças para que visitem a floresta, que vem sendo motivo de muitas afirmações equivocadas.

É por demais importante que seja na Amazônia e que as pessoas que defendem a Amazônia conheçam aquela região. Assim, poderão ajudar o Brasil a preservar esse importante território, claro, com a soberania e a liderança do País.

O presidente eleito também confirmou a criação de um ministério dos Povos Originários para que os indígenas sejam tratados com respeito e ajudem a preservação da Amazônia em seus territórios, junto com os governadores dos nove estados da Amazônia brasileira, para acabar com o processo de degradação que nossas florestas estão sofrendo.

É uma meta ambiciosa, mas que merece ser apoiada e, o melhor, alcançada em poucos anos.

A mensagem foi dada no pavilhão Amazônia Legal, instalado na COP-27 pelos nove estados brasileiros que pertencem à bacia amazônica, mas que não é o oficial do Brasil, instalado pelo Ministério do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro.

É bom que nossas autoridades atuais e futuras não fiquem apenas no discurso, mas levem - como fez o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, com embaixadores de outros países - as pessoas para conhecer a realidade da área grandiosa de floresta.

Sabe-se que há muitos interesses subalternos, que justificam as acusações de governos estrangeiros, principalmente da Europa, contra o Brasil na guarda da Amazônia.

Por tudo, o atual governo e o novo devem continuar ou renovar as ações positivas naquela área tão importante para o mundo, mas sempre brasileira e que assim deve continuar.