Pix trouxe tecnologia com muita facilidade

Quando foi lançado, o modelo de transferências bancárias de valores para pagamentos ou apenas para repassar um valor para outra pessoas, o Pix não encantou à primeira vista. O uso por décadas do cheque ao portador ou nominal era costume pessoal e empresarial consolidado e considerado, em princípio, como algo seguro e servindo, de fato, como um documento.

Porém o Pix, aos dois anos de sua implantação, ocorrida na última quarta-feira, é um sucesso absoluto, já ultrapassando a marca de 100 transações por pessoa ao ano. Assim, o Pix se consolidou na dianteira em uso no mundo. Conforme o Banco Central (BC), até outubro, como citado, foram 101 transações anuais per capita, contra 49 na Dinamarca, que já tem um sistema de pagamentos instantâneos há cinco anos, e 31 do Reino Unido, onde uma ferramenta similar já é usada há 11 anos.

Até outubro, o serviço criado pelo BC já tinha sido responsável por mais de 28 bilhões de transações, movimentando cerca de R$ 14 trilhões. Desde o lançamento, 130 milhões de pessoas usaram o Pix, sendo que 64 milhões nunca tinham feito uma Transferência Eletrônica Direta (TED) antes, evidenciando como a ferramenta é um vetor para a inclusão financeira, segundo ainda o Banco Central.

Dados oficiais mostram que, no final de 2021, o Pix já era o meio de pagamento eletrônico mais usado no Brasil e, em 2022, a quantidade de transações continua crescendo de forma acelerada. Transferências entre pessoas ainda são a maior fatia das transações (67%), mas os pagamentos de pessoas para empresas ganham relevância a cada mês.

Para os técnicos do Banco Central, o Pix nasceu como o pagamento instantâneo brasileiro, mas hoje, com apenas 2 anos de existência, já é muito mais que isso. Ele possibilita agendamento de transações, pagamentos de contas com vencimento e retirada de dinheiro em espécie. O Pix está inserido na transação bancária e a infraestrutura provida pelo Banco Central como agente neutro possibilitam um ambiente de maior eficiência, inclusão e redução de custos.

Em pouco tempo, a expectativa é que o Pix se torne atuante na interligação com redes bancárias de outros países. Tanto o Pix veio para ficar que temos hoje em dia pedidos de ajuda nos mais diversos setores sociais e onde consta a chave a ser usada para que o Pix leve dinheiro. No comércio, é sucesso, como também nos serviços, desde a grande loja de rede até o mercadinho do bairro. Uma inovação que facilitou a vida no País e veio para ficar.