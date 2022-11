A importância do Plano Diretor para Porto Alegre

Com nada menos do que 40 profissionais ligados à consultoria Ernst & Young, foi apresentada a estrutura que estará dando apoio ao município para a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre.

A orientação da equipe é para uma lei que garanta flexibilidade, mas que traduza previsibilidade, uma expectativa da construção civil, quando muitos reclamam do excesso de burocracia e normas na Capital.

A consultoria está empenhada em abrir mais espaço para uma participação efetiva da comunidade porto-alegrense na revisão do Plano Diretor.

Simultaneamente, o Coletivo Atua POA entregou aos representantes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e da empresa de Ernst & Young, no seminário do dia 11 realizado pela prefeitura, documentos que representam o trabalho do grupo e das entidades que o compõem no âmbito da pauta urbana na Capital.

Entre as pautas solicitadas para serem contempladas na revisão do Plano Diretor estão quatro pontos destacados como prioritários a serem tratados: habitação de interesse social; meio ambiente; manutenção das características de cada bairro; e gestão e participação.

No item características de cada bairro, foi apontada contradição entre a revisão em andamento e a aprovação de projetos por meio de decretos, como previsto nos programas especiais para o Centro Histórico e para o 4º Distrito. É que estariam excluídas a participação popular e do Legislativo, citando que posições que serão recebidas devem ser analisadas para a revisão do Plano Diretor e seu Conselho.

Nas redes sociais há grupos que acompanham prédios antigos da Capital ou com arquitetura interessante em suas fachadas e que, segundo seus integrantes, deveriam ser mantidos.

Em princípio, também reclamam que prédios antigos, mas muito bonitos, têm sido colocados abaixo para a construção de edifícios modernos, porém lineares, para alguns, "caixotes" que não trazem embelezamento à cidade.

Trabalhar em prol de uma cidade melhor, mais eficiente e acolhedora para toda a população dá importância à revisão do Plano Diretor, oportunidade para integrar a discussão sobre o espaço urbano a diversas áreas do conhecimento, agregando interesses sociais, econômicos, estruturais e culturais que coexistem na cidade.