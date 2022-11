A importância de o RS atrair mais investimentos

Com a inédita reeleição no Rio Grande do Sul desde a redemocratização, Eduardo Leite (PSDB) está na transição do governo do Estado. Um fato que deverá facilitar não só a montagem do governo é a continuidade na gestão, permitindo que muitos programas sejam mantidos e até acelerados em 2023.

Um dos temas no qual o Estado poderá avançar é na atração de investimentos. Eduardo Leite já manifestou o desejo de criar uma agência de desenvolvimento, com atuação da iniciativa privada e apoio público. Outro ponto importante é o capital humano, isto é, ter mão de obra qualificada no Rio Grande do Sul.

Por isso, uma das metas do ex e futuro governador será ampliar o número de escolas do Ensino Médio com ensino em tempo integral, um total de 50% delas até 2026.

Além disso, há os investimentos do próprio Estado, especialmetne em infraestrutura, que melhoram o ambiente para que empresas venham a se instalar em solo gaúcho.

O Programa Avançar, com mais de R$ 6,5 bilhões em recursos para investimento até 2023, já tem atuado em setores como educação e saúde, embora ainda seja necessário efetuar mais intervenções nestas duas áreas tão importantes para o progresso gaúcho.

Realmente, precisamos de investimentos para abrir postos de trabalho e fomentar o progresso estadual. E, nesse aspecto, fica clara a importância de o Rio Grande do Sul atrair mais investimentos, para estimular o desenvolvimento econômico do Estado.

Jovem, Eduardo Leite terá uma missão de complementar e, rigorosamente, avançar em suas ideias de administração, levando a todos os rincões do Rio Grande do Sul um sopro, uma sensação sólida de que o progresso e a concretização de muitas aspirações de comunidades regionais serão alcançados pelo novo período administrativo que vigorará a partir de janeiro de 2023.

Será bom para a comunidade gaúcha, pois recém estamos voltando a uma normalidade plena após todos os entraves, à saúde e à economia e com graves prejuízos, que foram gerados pela pandemia do coronavírus e cujos malefícios até agora estamos sofrendo, também atingidos por nova variante da Ômicron.

Evidentemente, o sucesso do novo governo será muito bom para o Rio Grande do Sul. Que avancemos no próximo ciclo, em educação e no desenvolvimento econômico.