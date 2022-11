Teto de Gastos é importante para o equilíbrio fiscal

Ao criticar a imposição do Teto dos Gastos no orçamento da União, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula Silva (PT), assustou o mercado financeiro, com o dólar subindo e o Ibovespa caindo. Ele minimizou o caso, dizendo se tratar de hipersensibilidade dos setores financeiros, o que, para ele, é um exagero.

Está correta a premissa de que alimentar a população brasileira que passa fome, com o pagamento de auxílios, deve ser prioridade. Entretanto, isso não significa que se deva descuidar do equilíbrio fiscal, o que acaba causando prejuízos a todos.

Deve-se lembrar que, no Brasil, o Teto de Gastos é uma restrição orçamentária que protege a sociedade e os governantes de pressões para elevar as despesas sem ter sustentação de verbas previstas. Foi o que assustou o setor financeiro nacional, que já vinha criticando o presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo mesmo motivo.

Gastar além do teto sem suporte conduziria o País a uma crise, pois a sociedade arcaria com os correspondentes efeitos negativos, principalmente as classes menos favorecidas, que sofrem as consequências da alta da inflação.

Não pagar a dívida pública causaria dano à imagem e à credibilidade do Brasil, acarretando fuga de capitais, dificuldades para rolar ou ampliar o endividamento do Tesouro, forte depreciação cambial e a alta de preços.

Apenas 29% da dívida interna está em mãos do sistema financeiro. Mais de 70% representam aplicações de brasileiros que investem no Tesouro Direto ou em fundos de investimento que têm os títulos federais em seus portfólios.

O Teto de Gastos é uma proteção à sociedade contra a expansão imprudente do gasto público. Trata-se de forte restrição orçamentária, que ajuda o governante a dizer não e a bem gerir as finanças públicas em um país em que é muito baixa a margem de manobra no orçamento. Cerca de 95% do gasto primário do orçamento federal é composto por despesas obrigatórias.

Grande parte da sociedade brasileira espera tudo do governo, o que resulta em permanentes pressões para elevar gastos. Nosso sistema político, com raras exceções, ainda não incorporou a cultura da responsabilidade fiscal.

Por isso, a condução adequada das questões orçamentárias não pode depender apenas da vontade do presidente da República. É preciso estabelecer regras e limites que impeçam a aprovação irresponsável dos gastos públicos, pelo governo ou pelo Congresso Nacional.