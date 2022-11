Importância da continuidade dos projetos no Estado

Com menos de dois meses ainda à frente do Palácio Piratini, o governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) anunciou a execução de R$ 5 bilhões em investimentos do Programa Avançar até o final deste ano. Com receitas extraordinárias de privatizações, o Estado voltou a investir com recursos próprios.

Ranolfo também projeta manter as finanças estaduais equilibradas, prevendo ainda deixar R$ 1,5 bilhão em caixa para a conclusão de obras do Avançar em 2023.

Assim, dará tranquilidade para a volta do governador reeleito Eduardo Leite (PSDB) ao Piratini.

Também muito importante será a manutenção do pagamento do funcionalismo em dia.

Entre outras ações previstas para este fim de mandato, Ranolfo destaca a privatização da Corsan e o leilão do Cais Mauá, que foi remarcado para 12 de dezembro, além da Parceria Público-Privada do presídio de Erechim.

Segundo bem lembrou o atual ocupante do Piratini, tudo o que foi previsto em 2018 quando ele e o então governador eleito Eduardo Leite conquistaram o Piratini terá continuidade nos projetos à frente do governo estadual em 2023.

E, em 2022, ter um governador que não estava concorrendo na eleição permitiu a Ranolfo ficar focado na rotina do Piratini, tarefa que foi desempenhada com competência até agora.

Essa situação facilitou muito o enfrentamento de problemas que surgiram no governo, tanto administrativamente quanto politicamente, sem prejuízo algum para o Estado.

Por tudo o que ocorreu e com a nova chegada de Eduardo Leite ao Piratini, com certeza, haverá mais condições de tocar os projetos com celeridade.

Em especial, destaca-se colocar o Rio Grande em uma contínua trilha de investimentos com recursos próprios, com melhoras em rodovias e diversos setores abrangidos pelo Programa Avançar, dando uma ainda melhor posição econômica e social para o Estado.

Pelo ineditismo de sua reeleição, algo que não foi conseguido por alguns dos seus antecessores, Eduardo Leite terá vantagens em seu novo governo ao receber o bastão de Ranolfo, pela manutenção dos programas previstos e pela situação financeira em que encontrará o governo do Estado.

Será uma situação bem melhor do que aquela encontrada em 2019, especialmente no quesito finanças públicas, como bem acentuado.