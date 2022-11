Educação e saúde devem ser prioridade para o Brasil

O Brasil terá novo governo em nível federal, mas educação e saúde continuam sendo setores prioritários, pilares para qualquer país e sociedade. Além da importância de um sistema de saúde pública, como a pandemia mostrou, é fundamental avançar na educação.

O País tem que aumentar a cobertura escolar em todo o território nacional. Sem educação, não avançaremos em quesitos importantes em um mundo onde a tecnologia está predominando e exigindo mais e mais conhecimentos, chegando inclusive à agropecuária e outros setores da economia. A educação de qualidade nos conecta com o desenvolvimento.

O tema é tão necessário que assegurar uma educação inclusiva, equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos é um objetivo permanente, passando de geração em geração.

Além de ser um direito fundamental, a educação também impacta todas as demais áreas de atuação, afinal, é a partir dela que as pessoas se desenvolvem como cidadãos e cidadãs e também como profissionais.

Além de aumentar as chances de uma pessoa conseguir um emprego, esse recurso também é essencial para o desenvolvimento econômico do Brasil.

De maneira ampla, quanto mais as pessoas adquirirem conhecimento e se qualificarem, maiores serão as oportunidades que terão no mercado de trabalho, afinal, a educação é essencial para aprender, entre outras coisas, os conhecimentos utilizados diariamente.

Além disso, dados comprovam que, quanto mais anos de estudos, maior é o rendimento de uma pessoa, o que é fator determinante para superar a pobreza. Logo, se todas as pessoas tiverem acesso a uma educação de qualidade, terão mais chances de se desenvolverem, aprimorarem habilidades e aumentarem sua empregabilidade.

Finalmente, mas fundamental, o conhecimento é uma chave para criar cidadãos críticos, conscientes e participativos em relação aos seus direitos e deveres.

A escolaridade é um fator que contribui para ter eleitores ativos e interessados em questões políticas, preocupados com o desenvolvimento e engajados socialmente. Isso os torna mais exigentes, mas, também, mais comprometidos.

Com todas as crianças em escolas para aprenderem com qualidade, a escolaridade também contribui para a conquista de uma sociedade menos violenta.