O endividamento das famílias e o desafio na economia

Com mais de 500 mil inadimplentes na cidade, Porto Alegre tem instalações físicas para permitir negociações presenciais de dívidas atrasadas. No Brasil, cresceu o número de endividados, quando 79,3% dos lares estão no vermelho, e a analfabetização financeira é apontada como causa do problema. Uma prova inconteste é que o saque na poupança atingiu R$ 102 bilhões em 2022, até agora.

Mas, se até nos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, o total de dívidas de famílias cresceu em US$ 1,02 trilhão em 2021, segundo o Federal Reserve, não é espanto algum que no Brasil as pessoas também não tenham a menor condição de fazer pé de meia. Pelo contrário: cada vez mais, elas estão gastando tudo que ganham e ainda precisam de mais para sobreviver.

O fato é que, independentemente de a pessoa ganhar R$ 100 ou R$ 100 mil, se ela não souber administrar o pouco, fatalmente ela também não saberá lidar com o muito, segundo consultores financeiros. Eles dizem que pessoas alfabetizadas economicamente têm compreensão dos conceitos básicos financeiros e, assim, aplicarão esses conhecimentos em sua própria vida, servindo de exemplo para familiares.

Também ter uma quantia guardada para lidar com imprevistos ou realizar sonhos são as vantagens de fazer esse tipo de planejamento, que consiste em aprender a organizar melhor o dinheiro.

O ideal, ainda segundo os consultores financeiros, é que isso seja ensinado às crianças, especialmente se estas têm em suas famílias exemplos de inadimplência e gastos excessivos. Alertam que com o passar do tempo, o analfabetismo financeiro pode levar a problemas sérios, como dívidas incontroláveis, consumismo e mau hábito de gastos.

Evidentemente que para se fazer uma poupança para eventuais gastos é preciso, obviamente, ter dinheiro para tanto, em princípio além dos gastos normais que temos como alimentação, transporte e outros corriqueiros da vida cotidiana que levamos, sem os imprevistos que acontecem na vida de quase todos nós.

Enfim, será a grande meta do próximo governo federal e também o do Rio Grande do Sul, a partir de janeiro, mas cujas eventuais soluções devem ser, com já estão sendo, alinhavadas a partir de agora, nos grupos de transição em Brasília e no Piratini.

Espera-se que, por conta disso, 2023 possa chegar com novas e positivas perspectivas socioeconômicas nos dois níveis, federal e estadual, para o bem de todos.