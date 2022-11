COP-27 mostra que o clima é preocupação em todo o mundo

A Conferência Mundial da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-27) está em andamento em Sharm El-Sheikh, no Egito. A COP-27 busca dar um novo fôlego à luta contra o aquecimento global e seus impactos, pelos quais os países emergentes e vulneráveis exigem compensação financeira.

O pior é a previsão de que estamos distantes do objetivo principal do Acordo de Paris de menos de 2°C em relação à época em que os humanos começaram a queimar combustíveis fósseis, como carvão, petróleo ou gás, os maiores responsáveis pelo aquecimento global em grande escala.

No caso do Brasil, a pauta climática é prioridade do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que irá à COP-27 e promete dar relevância à área ambiental em sua gestão.

A reativação do mais importante fundo voltado à questão climática, o Fundo Amazônia, criado para captar recursos e financiar medidas de proteção ao meio ambiente na região, deve ser concretizada. Criado em 2008, o fundo recebe doações de instituições e governos internacionais para financiar ações de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia Legal.

Em 2019, a Alemanha e a Noruega suspenderam os repasses para novos projetos após o governo brasileiro apresentar sugestões de mudança na aplicação dos recursos e extinguir colegiados de gestão do fundo.

Já o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, afirma que esta década será decisiva para frear o aquecimento global.

O fato é que esta COP-27, reunindo quase 200 países num contexto de catástrofes climáticas como inundações históricas no Paquistão, ondas de calor na Europa, furacões, incêndios, secas, tem muita importância.

São desastres para os quais os países mais pobres, os mais afetados, pedem compensação financeira.

As emissões de gases de efeito estufa devem cair 45% até 2030 para limitar o aquecimento a 1,5°C em comparação com a era pré-industrial, o objetivo mais ambicioso do Acordo de Paris.

Nem o presidente chinês Xi Jinping ou o americano Joe Biden, que passará pela COP-27, no Egito, em 11 de novembro, estão presentes. A cooperação entre os dois principais emissores de gases de efeito estufa do mundo, cujas relações são tensas, é, no entanto, crucial para o mundo.