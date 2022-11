As pesquisas eleitorais e o Congresso Nacional

As eleições passaram e o Brasil festejou o sucesso, com tudo funcionando, votação tranquila e a Justiça Eleitoral fazendo um bom trabalho. No entanto, ainda há muitas reclamações, dúvidas e incertezas quanto às pesquisas eleitorais. Sendo assim, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), voltou a afirmar que o projeto que for aprovado pelo Congresso Nacional para regulamentar as pesquisas entrará em vigor de imediato. Entretanto, rejeitou que os responsáveis pelos institutos de pesquisa sejam responsabilizados criminalmente por erros dos levantamentos.

É sabido que as pesquisas têm sido alvo de críticas desde o primeiro turno, em especial por parte de aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) que reclamam que os levantamentos subestimaram os números do candidato à reeleição. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), apresentou projeto que criminaliza pesquisas que apresentem, nos 15 dias anteriores à eleição, divergência de dados superior à margem de erro em relação ao apurado nas urnas.

Pela matéria, não precisa estar configurada fraude ou danos às eleições, apenas a diferença superior à margem de erro. O texto prevê pena de 4 a 10 anos de prisão para o estatístico responsável, o responsável legal pela pesquisa e o responsável legal da empresa contratante. Lira disse que é importante trabalhar por um texto que regulamente, não criminalize as pesquisas. Para ele, pode-se dizer que o instituto que errar em mais de três vezes a margem de erro pode ficar banido do sistema eleitoral por 8 anos e seus sócios e funcionários responderão civilmente por multa.

Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pediu cautela e disse que projetos sobre o tema que estão na Câmara serão analisados sem pressa quando chegarem à Casa, respeitando o processo legislativo. Reforçou que, para ele, as pesquisas são importantes para o processo eleitoral.

Criticou que não é razoável, do projeto que tomou conhecimento na Câmara dos Deputados, estabeleça que a simples diferença entre o que está na pesquisa e o resultado eleitoral possa constituir um crime com pena de 4 a 10 anos. Argumentou que seria inapropriado sob todos os aspectos.

É preciso ter muita cautela e muita prudência. O fato é que tanto a Câmara quanto o Senado discutem a instalação de CPIs sobre as pesquisas eleitorais, mas essa possibilidade, caso se concretize, somente a partir de agora, passadas as eleições.