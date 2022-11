Bloqueios atentam contra a democracia

Protestar em rodovias impedindo o fluxo dos veículos é um atentando contra o direito de ir. O movimento de caminhoneiros, que interromperam estradas após as eleições de domingo, prejudica o País e o processo democrático.

A Justiça Eleitoral pode ser criticada por eventuais ações pontuais equivocadas, mas o fato é que 156 milhões de eleitores aptos a votar puderam escolher livremente os futuros governantes do País.

A apuração foi ágil e as urnas eletrônicas foram pesquisadas e testadas antes, durante e após o pleito, inclusive por integrantes das Forças Armadas. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, agradeceu aos 58 milhões de votos, após a derrota, e afirmou que não concorda com protestos que interfiram no direito de ir e vir.

Por tudo isso não se entende que persistam os bloqueios em diversas rodovias do País, prejudicando pessoas em trânsito, passageiros de ônibus intermunicipais e estaduais, o abastecimento de combustíveis e a chegada de insumos para fabricação de vacinas. Enfim, toda a infraestrutura logística que se move, como é mais do que sabido, no Brasil pelas nossas rodovias.

Quando o pleito no Brasil foi acompanhado por delegações de nível internacional e foi elogiado, como comprovaram as mensagens de muitos líderes de outras nações, é lamentável que nosso país seja notícia pelo lado negativo.

Protestar pacificamente faz parte da democracia. Mas interromper as estradas fere a estrutura democrática em que vivemos, o sempre citado Estado Democrático de Direito. Que esses atos sejam interrompidos e não se repitam.

Uma lástima que justamente, como citado, o Brasil realizou eleições livres, seguras e amplamente elogiadas tenha ficado novamente como notícia, mas desta vez para sofrer críticas, e com razão.

Que os manifestantes deixem de atrapalhar e interromper o tráfego espontaneamente, ou que as autoridades competentes desobstruam as rodovias.

O Brasil não merece todo esse transtorno, que causa instabilidade política, prejudica o funcionamento da economia e o País como um todo. Tivemos um pleito dentro das normas legais, com comparecimento recorde e votação segura. Daqui a quatro anos, teremos novas eleições gerais, quando todos poderão, mais uma vez, manifestar suas preferências nas urnas.