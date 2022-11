O respeito à democracia e ao resultado das urnas

Com 98,88% das urnas apuradas, ou seja, antes da totalização, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava eleito presidente da República, derrotando em segundo turno o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), por 50,83% a 49,17%.

Foi uma eleição com grande participação do povo brasileiro que compareceu no pleito sem maiores problemas, de maneira ordeira, segura e confiante, como dito, na democracia.

Em janeiro, será a terceira vez em que Lula assumirá o comando do governo, eleito pela primeira vez em 2002, reeleito em 2006 e governou até 2010, quando elegeu a sucessora, Dilma Rousseff (PT).

Da infância pobre em Pernambuco à presidência da República, o petista passou pelo movimento sindical, foi deputado da Constituinte e enfrentou 580 dias de prisão após ser condenado por escândalos de corrupção relacionados a governos petistas - seus processos foram posteriormente anulados.

Chegou a São Paulo em 1956. O primeiro passo para se transformar em político veio em 1962, quando formou-se torneiro mecânico em um curso do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Em 1975 foi eleito presidente do poderoso Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Mas, sua chegada à política se deu com a fundação do Partido dos Trabalhadores (PT). Em 1982, com uma plataforma defendida por intelectuais do partido, Lula disputou o governo do Estado de São Paulo e terminou em quarto lugar, com menos de 10% dos votos.

Logo depois fundaria a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e participaria do movimento Diretas Já, pela volta da democracia. O boom das commodities, o avanço de políticas de crédito, a emergência de uma nova classe média gerou anos de crescimento econômico e aumento do consumo garantiram sucesso ao governo Lula. Ele prometeu que não teremos dois Brasis, com tantas desigualdades socioeconômicas, no que está mais do que certo.

Mas, como os percentuais das urnas indicam, o Brasil saiu das eleições para presidente da República dividido. Com deputados e senadores eleitos por partidos que não os de sua base, Lula da Silva terá que acordar com outros líderes a fim de implantar medidas de maior reativação da economia. Ações rápidas em investimentos e na geração de empregos.

E aqui no Rio Grande do Sul, o jovem Eduardo Leite (PSDB) voltará ao Piratini.