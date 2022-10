Eleições são o momento maior da democracia

Neste domingo, 30 de outubro milhões de brasileiros voltarão às urnas para escolher o presidente da República. Para governador haverá segundo turno em 12 estados. Em 14 estados e no Distrito Federal governadores foram eleitos no primeiro turno. No Rio Grande do Sul, haverá eleições suplementares em três municípios. Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre-Rios do Sul também escolherão novos prefeitos.

Felizmente, até agora não tivemos problemas maiores. Críticas fortes, até mesmo inverdades e com palavras duras, de baixo calão, somente, na maioria, nas redes sociais, com acusações, montagens de fotos para criticar candidatos e notícias falsas a todo o momento.

Mas, agora chegou o momento maior de uma democracia, com as pessoas escolhendo seus dirigentes máximos, no caso gaúcho, em três níveis: presidente da República, governador do Estado e, como citado, em três municípios, após cassações dos prefeitos.

Gradativamente, espera-se que haja um autocontrole por parte dos brasileiros, em termos individuais, das campanhas partidárias e das direções das agremiações que buscam o poder.

Porém, de modo geral, contrariando muitas previsões pessimistas a partir da forte polarização entre candidatos em nível nacional e, em menor grau, mas também aqui no Rio Grande do Sul, está sendo uma semana antes do pleito com um viés calmo. Isso é importante e que todos possam fazer suas escolhas entre os nomes colocados à disposição desde o primeiro turno.

O ato de indicar uma pessoa para gerir os destinos da nação e do Estado é o ápice de uma democracia, com o poder nas mãos dos cidadãos e cidadãs. Nestes dias antes do pleito, que os eleitores pensem, julguem, aprimorem raciocínios em busca de uma escolha e de um pensamento correto sobre em quem devem escolher como mandatários para os próximos anos.

Tranquilidade é o que se quer, incluindo o domingo. Que tenhamos menos abstenções e votos nulos ou em branco, com todos que possam comparecer às seções eleitorais para ungir um presidente da República, um governador para o Rio Grande do Sul e três prefeitos.

A votação seja mais uma demonstração de fé na democracia e no modelo em que vivemos, malgrado eventuais problemas ou críticas que são quase que inerentes no processo em que vivemos com liberdade. Todos querem que tudo transcorra em calma e que o escolhido, em nível federal, estadual e em três municípios, consiga implementar muitos dos projetos e ações prometidas nas suas campanhas.