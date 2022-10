A consolidação de Lavras do Sul como polo da pecuária

A vocação gaúcha para o setor da agropecuária e, consequentemente, para o agronegócio vem ganhando um reforço importante. É que o Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo, em Lavras do Sul, terá a primeira mostra chamada Universo Pecuária-Futuro, Negócio e Sustentabilidade. O evento será de 1º a 6 de novembro, tendo o formato de uma feira comercial, aliada a eventos tecnológicos, econômicos, ambientais e culturais.

A previsão, segundo os organizadores do Universo Pecuária, que são o Sindicato Rural e a prefeitura de Lavras do Sul, mais as importantes parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS), Serviço Nacional de Aprendizagem Rurar (Senar-RS), Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul) e da Farsul é que haverá a presença de milhares de pessoas.

Os leilões de gado, às quartas-feiras e sábados, têm expectativa de faturamento de R$ 200 milhões no município ao longo de todo este ano.

Importante realçar, segundo o presidente do Sindicato Rural, Francisco Abascal, a presença de mais de 70 empresas, também com palestras e debates técnicos e empresariais focando na pecuária sustentável, a meta do setor. Por isso haverá oficinas, seminários e dias de campo, para despontar como uma mostra de produtos e insumos na pecuária, sendo máquinas e implementos agrícolas, genética, adubos e fertilizantes.

Em consonância com a hoje forte presença da tecnologia na agropecuária, a Feira Universo Pecuária terá uma Arena da Inovação. Nela estarão dezenas de startups com vistas justamente à pecuária sustentável.

É muito bom que mais essa iniciativa com vistas a promover o agronegócio gaúcho, aumentando a já forte presença do Estado no setor, possibilitando novos negócios, parcerias e ampliando a geração de empregos e negócios.

A vocação inata do Rio Grande do Sul para a agropecuária está sendo ampliada em novos municípios, entidades ruralistas e consolidando uma economia pujante.

É tudo o que se almeja com a retomada socioeconômica que está sendo consolidada após cerca de três anos de pandemia que tanto prejudicaram na saúde e na economia, cujos reflexos ainda são notados com as sequelas anunciadas periodicamente.

Por tudo isso, a Feira Universo Pecuária traz um novo alento para não só consolidar como bem ampliar o setor no Rio Grande do Sul. Mais e mais feiras é por demais o que se deseja para a pujança gaúcha.