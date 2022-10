Empresa Embraer aumenta a presença nos céus do mundo

A Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer) é uma holding responsável pela fabricação de aviões militares, comerciais, executivos e agrícolas. Está listada como a terceira maior fabricante de jatos, perdendo apenas para a Boeing e Airbus, é a maior empresa brasileira no quesito exportação, além de possuir o maior número de pedidos de jatos, o que a coloca como líder de mercado na categoria de 70 a 120 assentos. A empresa possui 17 mil empregados, sendo 11 mil diretos e os demais indiretos.

A TAP Air Portugal continuará expandindo a sua frota de aeronaves regionais, através de seis novos Embraer E-190/195. De acordo com a presidente da empresa, Christine Ourmières, os aviões da Embraer são uma boa opção, e estão sendo utilizados na frota da empresa.

No segundo trimestre de 2022, a carteira de pedidos firmes da empresa atingiu US$ 17,8 bilhões, aumento de 12% e 2,9% em relação ao 2º trimestre de 2021 e sobre o primeiro trimestre deste ano, respectivamente, a maior carteira de pedidos pós-pandemia, não contabilizando os 20 pedidos adicionais para Porter anunciados em julho passado.

No 2º trimestre deste ano, a Embraer entregou 11 jatos comerciais. Na aviação executiva, a empresa entregou 21 aeronaves, sendo 12 jatos leves e 9 jatos médios, também no segundo trimestre. No setor de defesa há quatro unidades do C-390 Millennium na linha de produção destinadas à Força Aérea Brasileira (FAB), duas unidades para a Força Aérea Portuguesa e uma para as Forças de Defesa Húngaras.

O C-390 Millennium foi eleito pelo Ministério da Defesa da Holanda como a única aeronave para seu projeto "Replacement Capacity Tactical Airlift". No negócio de segurança cibernética, a Tempest continua apresentando forte crescimento, com mais do que o dobro de receita ao comparar o segundo trimestre deste ano com igual período de 2021, um crescimento acumulado no ano de mais de 60% em relação ao primeiro semestre do ano passado.

A sede da Embraer está localizada em São José dos Campos, sendo que todos os testes são realizados em uma pista construída para esta finalidade, com 4.960 metros de extensão, a maior do mundo.

A Embraer foi fundada em 1969, com o primeiro avião chamado de Bandeirante, pelo engenheiro Ozires Silva, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Em 1980, a Embraer conquistou grande relevância no cenário internacional graças aos projetos dos aviões Brasília, Xingu e Bandeirantes. Hoje, é um orgulho nacional.