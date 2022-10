Feira Mercopar renova o sucesso na edição de 2022

A 31ª edição da maior feira de indústria e inovação da América Latina - Mercopar - foi realizada em Caxias do Sul com 512 expositores, 47,5% a mais que em 2021, e aumento de 60% de área útil.

Promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio Grande do Sul (Sebrae RS) e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), a Mercopar é um evento no qual busca-se proporcionar o conhecimento sobre tendências e inovações que geram mais competitividade e resultados para a indústria gaúcha.

A cada edição da Mercopar são mostradas tendências que vão impactar o futuro do setor, de forma local e global.

Nesse contexto, ressalte-se o papel da micro e a pequena empresa na busca de novos mercados e da inovação, pressupostos fundamentais para revigorar esses negócios e animar a economia, gerando empregos. Ajuda muito também o fato de a Mercopar promover, na prática, milhares de encontros entre empresas, que resultam em milhões de reais na geração de novos negócios.

O evento nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, abrigou quatro espaços temáticos responsáveis pela geração de negócios e promoção de conteúdo de segmentos como metal mecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem: Salão de Negócios, Salão de Inovação, Espaço Futuro e Espaço Inspiração.

Neste ano, o evento teve quatro dias, o que, além de gerar mais tempo e conteúdo para quem busca fomentar os negócios, permitiu maior atratividade à presença de grandes players da indústria nacional na serra gaúcha.

Fomentar novas oportunidades entre empresas dos mais diferentes portes e segmentos é uma das missões que a Mercopar cumpre por meio do Salão de Negócios, um dos principais espaços da feira.

O Projeto Comprador conectou empresas compradoras a MPEs fornecedoras de diferentes cadeias em seis rodadas.

As agendas do segmento metalmecânico aproximaram 80 empresas compradoras a 370 fornecedores. Já nas rodadas da indústria geral foram 75 companhias de grande porte em busca de soluções de 310 potenciais fornecedores.

Enfim, uma prova da vitalidade econômica e promocional do Rio Grande do Sul.