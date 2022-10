Combate a notícias falsas não justifica censura à imprensa

A transformação social, dignidade humana e bem-estar social, só podem acontecer por meio do acesso à informação, a livre manifestação de opinião política, religiosa e artística. Já vivenciamos 21 anos de censura em diversos setores da sociedade, especialmente nas mídias.

Com uma exacerbada polaridade entre dois campos distintos politicamente nas eleições deste ano, a busca por contestações, direito de resposta e a supressão de palavras e contextos históricos sobre um e outro candidato se tornaram rotina no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As decisões da corte têm sido contestadas muito além do âmbito jurídico-eleitoral, congestionando as redes sociais, com palavras chulas dos que seguem um ou outro candidato a presidente da República. Mesmo que se discorde de decisões, o TSE, órgão máximo da Justiça Eleitoral, exerce papel na construção e no exercício da democracia.

Suas principais competências estão fixadas pela Constituição Federal e pelo Código Eleitoral. Mas, o ápice das contestações às decisões do presidente do TSE veio após medidas que foram entendidas como censura a meios de comunicação, bem como da liberdade de expressão.

Em consequência, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) se posicionou sobre a decisão do TSE que impediu que comentaristas de uma emissora falem sobre o candidato do PT ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, de forma considerada ofensiva pelo tribunal.

Agora, o TSE aprovou nova norma, para dar celeridade à retirada do ar de notícias falsas. A regra pode ser bem intencionada, com a ideia de dar agilidade ao combate às fake news, mas a liberdade de expressão no País não pode ser atingida, muito menos a imprensa censurada.

É verdade que algumas propagandas dos candidatos vão muito além de acusação, pois desbordam da mera crítica política, avançando o sinal para injúria ou difamação, o que aciona a válvula justificadora do exercício legítimo do direito de resposta, segundo decisão do TSE.

Mas, na Constituição Federal, no Capítulo I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos, no seu artigo 5º, ficou expresso que "É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença." Defender e lutar pelos direitos constitucionais é imprescindível. A transformação social, dignidade humana e o bem-estar social só podem acontecer por meio do acesso à informação, à livre manifestação de opinião política, religiosa e artística. Censura, não.