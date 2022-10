Concessões rodoviárias para mais investimentos

Consulta pública lançada pelo Ministério da Infraestrutura trata da concessão de trechos das BRs 116, 158, 290 e da 392 RS. Mais do que sabido, é muito importante o sistema rodoviário num país de dimensões gigantescas como o Brasil, onde o abastecimento e o escoamento das safras do agronegócio são fundamentais.

A previsão é a de que já em 2023 sejam feitas as transferências mediante concessões das rodovias federais citadas. Serão investidos nas quatro rodovias

R$ 5,5 bilhões, para uma concessão de 30 anos, segundo o Ministério da Infraestrutura. Será no dia 11 de novembro a sessão pública sobre a proposta.

O objetivo básico das obras será melhorar a ligação de Porto Alegre com Camaquã, Uruguaiana, Santana da Boa Vista, Cruz Alta e Panambi, regiões que terão um serviço de transporte de cargas e pessoas bem melhor do que o atual modelo, com certeza.

No total, a concessão abrangerá 674,1 quilômetros. Deve-se citar que as obras de melhoria preveem a duplicação da BR-116 de Porto Alegre até Camaquã, obra que ajudará no escoamento de safras e facilitará muito a integração nas regiões percorridas pela rodovia.

Quando os cofres federais e estaduais não têm recursos financeiros suficientes para executar obras de infraestrutura tão essenciais como nas rodovias citadas, é muito bom que as privatizações aportem recursos e agilizem a modernização da malha rodoviária do Rio Grande do Sul.

Poderão ocorrer problemas, mas que, com a agilidade dos setores privados que assumirão as rodovias, eles serão resolvidos com mais presteza do que quando dirigidos, diretamente, pelos serviços públicos, que precisam cumprir todo um ritual - correto, sem dúvida - burocrático que é inevitável, como sempre, pois o dinheiro público tem que ser sempre muito bem empregado.

O que se deseja e isso será bom para o próximo governador gaúcho que será eleito no dia 30 é que a infraestrutura receba melhoramentos que possibilitem o progresso, em uma frente - repete-se - tão fundamental como é a malha rodoviária.

Os pedágios que serão cobrados serão de acordo com os cálculos, sem que o retorno dos investimentos seja esperado para logo após o início da cobrança, evidentemente. O maior exemplo de sucesso de uma concessão rodoviária aqui no Estado é a BR-290, a popular freeway, onde os motoristas têm serviços qualificados de apoio, os quais, quase sempre, são elogiados pelos seus usuários, salvo uma ou outra rara exceção.