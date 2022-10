FMI e Banco Mundial alertam sobre a recessão

Lideranças do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) estão bem preocupadas com os riscos de uma recessão global. Os motivos principais seriam a guerra na Ucrânia e a economia da China, hoje passando por problemas.

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, e a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disseram que há um risco crescente de recessão global, com a inflação permanecendo um problema contínuo após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O pessimismo de ambos leva a crer que existe um risco e um perigo real de uma recessão mundial em 2023.

O fato é que há, sim, uma desaceleração do crescimento nas economias desenvolvidas e depreciação cambial em muitos países em desenvolvimento. Para Georgieva, o FMI vê um problema significativo na China, que é a segunda maior economia do mundo, onde a volatilidade está prejudicando o crescimento.

A diretora-gerente do FMI afirmou que a entidade revisou para baixo a previsão de crescimento global de 2,9% para 2023. Ela citou os choques causados pela pandemia de Covid, a invasão russa da Ucrânia e os desastres climáticos em todos os continentes.

Kristalina Georgieva também citou que a atividade econômica está desacelerando na Europa, atingida pelos altos preços do gás natural; na China, onde a volatilidade do setor imobiliário e os problemas causados pela Covid estão reduzindo o crescimento, e nos EUA, quando os aumentos da taxa de juros começaram a ter efeito.

O preocupante para o Brasil, apesar dos últimos números que projetam alta maior para o Produto Interno Bruto (PIB) e queda da inflação, é que a desaceleração do crescimento nas economias avançadas, o aumento das taxas de juros, os riscos climáticos e os altos preços dos alimentos e de energia estão atingindo mais países em desenvolvimento.

Tanto o Banco Mundial quanto o FMI alertaram que não há otimismo para o atual quadro econômico. Mas, se todos unirem forças em uma ação conjunta, dificuldades poderão ser reduzidas para 2023.

O FMI está defendendo que os bancos centrais continuem seus esforços para conter a inflação, apesar do impacto negativo no crescimento, o que já está sendo feito no Brasil há meses. No nosso caso, o governo terá que montar planos socioeconômicos para 2023 de imediato, com a perspectiva de que a economia, mesmo melhor, terá que enfrentar problemas no próximo ano.